Le gouvernement du Canada souligne le premier Mois du patrimoine irlandais officiel au Canada

Le Mois du patrimoine irlandais reconnaît la précieuse contribution des Canadiens d'origine irlandaise

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les gens d'un bout à l'autre du Canada soulignent le début du tout premier Mois du patrimoine irlandais. Les Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise ont grandement contribué à l'histoire de notre pays, et ce mois est l'occasion d'en apprendre plus au sujet de leur passé et de leur impact positif sur notre société.

Au 17e siècle, quand les immigrants irlandais ont commencé à arriver dans ce qui était alors appelé la Nouvelle-France, ils se sont souvent heurtés à l'extrême pauvreté et à la discrimination. Au 19e siècle, ils étaient encore plus nombreux à arriver par bateaux pour fuir la famine. Malgré les nombreux défis, ils ont prospéré et, aujourd'hui, près de 4,6 millions de Canadiens vivant dans les villes et villages de partout au pays sont de descendance irlandaise.

De la suffragette Nellie McClung au musicien Stompin' Tom Connors, les Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise ont marqué l'histoire de notre pays.

Tout au long du mois de mars, j'invite la population canadienne à en apprendre plus sur la riche histoire des communautés canado-irlandaises, à se souvenir de leur héritage et à le commémorer, et à célébrer leur contribution passée et présente.

