Juin est le Mois du patrimoine portugais, qui reconnaît l'immense contribution de la communauté portugaise au Canada

OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - En juin, les gens d'un bout à l'autre du pays célébreront le Mois du patrimoine portugais. Alors que les membres de la communauté profiteront des 30 prochains jours pour mettre en valeur la contribution passée et actuelle des Canadiens et Canadiennes d'ascendance portugaise, nous aurons l'occasion d'en apprendre plus sur leurs traditions et cultures, à la fois riches et dynamiques.

On retrouve au Canada plus d'un demi-million de Luso-Canadiens et Luso-Canadiennes, soit l'une des plus grandes diasporas portugaises au monde. Originaire de nombreuses régions portugaises, la communauté s'est efforcée de garder ses traditions, sa langue et sa culture bien vivantes.

De la politique jusqu'aux arts, en passant par le sport et la cuisine, les personnes d'ascendance portugaise continuent d'avoir un impact positif sur le Canada, et ce, tous les jours, dans l'ensemble des villes et villages de notre grand pays.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'encourage toute la population canadienne à célébrer le patrimoine portugais tout au long du mois de juin et au-delà.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) Arevig Afarian, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819 994-9101, 1 866 569-6155, [email protected]