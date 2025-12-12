GATINEAU, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petite entreprise et Tourisme), annonceront une mise à jour concernant le Projet de capacité de transport aérien - Service de vol multirôle.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le 12 décembre 2025

Heure : 13 h

Endroit : Mississauga (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 12 décembre, à 9 h.

au plus tard le 12 décembre, à 9 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 12 décembre » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 30.

Prenez note que les chaussures fermées sont obligatoires.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Mujtaba Hussain, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, 819-230-8834, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]