MISSISSAUGA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes (FAC). Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), et Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, ont annoncé que le Canada avait attribué un contrat à Bombardier afin d'acquérir 6 avions Global 6500 construits au Canada pour l'Aviation royale canadienne, dans le cadre du Projet de la capacité de transport aérien - Service de vol multirôle.

Cet investissement dans le Global 6500, qui s'inscrit dans l'un des premiers projets d'approvisionnement menés par la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense (AID), permettra de remplacer la flotte actuelle de CC-144 Challenger par des appareils modernes et polyvalents qui effectueront des vols utilitaires dans le monde entier et participeront à des missions telles que des évacuations médicales, des opérations de secours lors de catastrophes, des opérations d'aide humanitaire et des opérations de sécurité nationale. La valeur du contrat est estimée à environ 753 millions de dollars (CA). Le premier avion devrait être livré au plus tard à l'été 2027, et la capacité opérationnelle initiale devrait être atteinte au plus tard à la fin de 2027. Une approche simplifiée est ainsi privilégiée grâce à l'AID. Le contrat inclut de la formation connexe destinée au personnel navigant et au personnel de maintenance, ainsi que de modifications militaires.

Le gouvernement du Canada a retenu les services d'une entreprise canadienne de renommée internationale qui est présente partout dans le monde. L'entreprise mettra à profit sa présence à l'échelle du pays pour répondre aux besoins des FAC et investir dans l'infrastructure industrielle du Canada. En font partie la soixantaine de fournisseurs canadiens qui contribueront à la production de l'avion. Grâce à ce contrat, Bombardier soutiendra le secteur aérospatial canadien en collaborant avec des petites et moyennes entreprises et en menant des initiatives de recherche et de développement qui profiteront à la chaîne d'approvisionnement canadienne. Le contrat devrait par ailleurs créer plus de 900 emplois directs et indirects au Canada en lien avec les activités de construction des avions, y compris la chaîne d'approvisionnement.

« En choisissant une flotte construite au Canada, nous donnons la priorité à notre industrie, à nos travailleurs et aux talents exceptionnels de notre secteur aérospatial. Grâce à cet investissement, nous favoriserons la création de bons emplois chez nous, tout en dotant l'Aviation royale canadienne d'avions modernes et polyvalents sur lesquels elle peut compter pour effectuer ses missions humanitaires, ses évacuations médicales et ses opérations de sécurité nationale. L'expertise canadienne continue d'être le moteur des capacités dont nos forces armées ont besoin pour protéger la population canadienne. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« L'attribution de ce contrat d'achat du Global 6500 par l'Agence de l'investissement pour la défense marque un point tournant dans la façon dont le Canada équipe ses forces armées. En simplifiant les façons de faire et en réduisant la charge administrative, l'Agence accélère la mise en place des capacités polyvalentes dont a besoin l'Aviation royale canadienne. Fort d'une industrie aérospatiale de calibre mondial, le Canada, avec cet investissement, tirera parti de cet atout pour créer des emplois bien rémunérés, stimuler l'innovation et renforcer notre sécurité. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« L'acquisition de la flotte de Global 6500 représente un investissement important pour l'efficacité opérationnelle future de l'Aviation royale canadienne. Ces avions modernes permettront d'améliorer la souplesse et la disponibilité opérationnelles et appuieront la mobilité aérienne stratégique du Canada au pays et à l'étranger. À l'échelle mondiale, cette flotte reflète notre engagement durable à soutenir l'industrie aérospatiale canadienne et à préserver notre identité nationale. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« L'attribution aujourd'hui d'un contrat à Bombardier pour la construction d'un aéronef polyvalent démontre la détermination de notre gouvernement à doter les forces armées de l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité de la population canadienne, dans le respect, lorsque c'est possible, de la politique « Achetez canadien ». Grâce à ce contrat, auquel s'applique la Politique des retombées industrielles et technologiques, le Canada pourra approfondir son expertise dans des domaines stratégiques de l'aérospatiale et de la défense, renforcer sa base industrielle de défense et créer des possibilités économiques dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La construction de ces avions à Mississauga représente une excellente nouvelle pour les travailleurs et leurs familles de notre communauté. Cet investissement permettra de soutenir des emplois de qualité, de stimuler notre économie locale et de renforcer le statut de Mississauga comme centre d'excellence en fabrication de pointe. C'est un exemple concret qui montre que, en investissant dans la sécurité du Canada, nous renforçons aussi nos communautés. »



L'honorable Rechie Valdez

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Ce contrat, qui porte sur l'acquisition d'une flotte d'aéronefs, permettra à l'Aviation royale canadienne d'être bien équipée pour ses missions futures et créera de nouvelles possibilités pour le secteur canadien de l'aérospatiale. En appliquant la Politique des retombées industrielles et technologiques à ce contrat, le gouvernement du Canada renforce la base industrielle de défense de notre pays, aide les petites et moyennes entreprises à prendre en main les rênes de leur destinée, et fait avancer la recherche-développement dans tout le pays. »

Karim Bardeesy

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

« L'avion Global 6500 est un produit canadien de calibre mondial qui offre la polyvalence lui permettant d'accomplir de multiples missions, ce qui en fait la solution de choix pour les gouvernements du monde entier. Aujourd'hui, les plus de 12 000 Canadiennes et Canadiens qui travaillent chez Bombardier peuvent être très fiers de savoir que cet avion servira désormais leur pays. »

Éric Martel Président et chef de la direction, Bombardier

Les faits en bref

Avec la nouvelle AID, le gouvernement du Canada veut moderniser l'approvisionnement en défense. En simplifiant le processus décisionnel et en centralisant l'expertise, l'Agence accélérera l'acquisition de l'équipement essentiel aux missions des FAC. Ce contrat est l'un des premiers projets d'approvisionnement menés par l'AID.

Bombardier est une entreprise aérospatiale canadienne de renommée mondiale qui est réputée pour ses avions d'affaires à la fine pointe de la technologie, dont le Global 6500 construit au Canada. Ayant des sites de production au Québec et en Ontario, l'entreprise est à l'avant-garde de l'aviation durable par le recours à des carburants de remplacement et à une conception respectueuse de l'environnement.

