GATINEAU, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura une fermeture de voie en alternance sur le pont Union de la traverse des Chaudières aux fins de travaux d'entretien durant les périodes suivantes :

le mercredi 17 décembre et le jeudi 18 décembre, de 9 h à 15 h

Durant ces périodes, seule 1 voie sera ouverte à la circulation en alternance dans les 2 sens. Des panneaux de signalisation seront installés, et des signaleurs dirigeront la circulation. Les automobilistes peuvent s'attendre à des retards.

Le trottoir demeurera accessible. Les cyclistes sont priés de descendre de leur vélo pour traverser le pont.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)