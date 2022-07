Le gouvernement du Canada souligne la Journée mondiale des compétences des jeunes en annonçant d'importants investissements dans des projets axés sur les compétences et l'innovation

GATINEAU, QC, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Les jeunes et les étudiantes et étudiants jouent un rôle déterminant dans la relance économique et la croissance future du Canada. À l'approche de la Journée mondiale des compétences des jeunes, qui aura lieu le 15 juillet, le gouvernement du Canada souligne l'importance d'amener les jeunes à acquérir les compétences dont ils et elles ont besoin. Le gouvernement demeure déterminé à les aider à obtenir une expérience pertinente dans un marché du travail en évolution.

Aujourd'hui, Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé d'importants investissements qui contribueront à offrir aux jeunes et aux étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire des possibilités novatrices de formation et d'apprentissage axés sur les compétences au cours de l'été et des prochaines années.

Dans l'esprit de la Journée mondiale des compétences des jeunes et du thème de cette année, « Transformer les compétences des jeunes pour l'avenir », la ministre a mis en lumière des investissements qui créeront des possibilités novatrices de formation et d'apprentissage axés sur les compétences pour des dizaines de milliers de jeunes et de personnes aux études.

La députée Zahid a annoncé un financement de 1,7 million de dollars au CEE Centre for Young Black Professionals pour son projet From NEET to EET 2.0. Financé par la Stratégie emploi et compétences jeunesse, ce projet aidera des jeunes de la communauté noire à intégrer le marché du travail en leur offrant de la formation axée sur les compétences, des placements professionnels et un accompagnement professionnel centré sur la technologie numérique. Plus de 165 placements pour les jeunes seront créés dans le cadre du programme.

L'annonce a eu lieu dans les locaux du CEE Centre for Young Black Professionals, où la députée était accompagnée de porte-parole d'Enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail Canada, un organisme qui participe depuis longtemps à l'initiative Apprentissage innovant intégré au travail (AIIT) et qui trace le chemin en offrant des possibilités de travail novatrices.

Voici les investissements mis en lumière aujourd'hui :

Près de 150 millions de dollars dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants de l'initiative AIIT, qui vise à créer plus de 55 000 possibilités intéressantes d'expérience à court terme de travail assisté par la technologie pour les personnes aux études postsecondaires dans tout le Canada .

. Plus de 11,6 millions de dollars par l'entremise de la Stratégie emploi et compétences jeunesse pour des programmes novateurs de formation professionnelle qui soutiendront et serviront jusqu'à 1 000 jeunes. Les jeunes pourront ainsi acquérir de l'expérience et des compétences en vue d'occuper des emplois à forte demande dans les domaines de la réalité virtuelle et de la technologie de l'information.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux mesures permanentes que prend le gouvernement pour aider les jeunes du Canada et les étudiants et étudiantes à s'adapter aux exigences d'un marché du travail en évolution et à aller de l'avant à la suite de la pandémie.

Citations

« Pour une jeune personne, développer ses compétences tôt peut être très utile. Pour aider les jeunes et les étudiantes et étudiants à mettre en place les bases d'une carrière réussie, nous devons nous assurer activement qu'ils possèdent des compétences et de l'expérience dans les domaines qui les passionnent. Les investissements annoncés aujourd'hui à l'approche de la Journée mondiale des compétences des jeunes aideront des dizaines de milliers de jeunes et de personnes aux études à déterminer leurs objectifs de carrière, ce qui entraînera des changements positifs durables pour les collectivités d'un océan à l'autre. »

- Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Pour soutenir la relance économique du Canada, nous devons faire en sorte que la prochaine génération de travailleurs et travailleuses ait accès aux outils, aux possibilités et aux compétences nécessaires pour se bâtir une carrière fructueuse. Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada montre comment il aide les jeunes et les étudiants et étudiantes partout au pays à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour l'avenir. »

- Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre

« Le CEE Centre crée un bassin de jeunes professionnels et professionnelles de talent de la communauté noire qui aura une influence positive sur l'économie canadienne. »

- Agapi Gessesse, directrice générale, CEE Centre for Young Black Professionals

« Depuis sa création, l'équipe du Carrefour de l'innovation iHub a accompli un travail remarquable. Au-delà des services offerts à près de 15 000 personnes étudiantes, nous avons été marqués par le nombre incalculable d'histoires inspirantes qui sont arrivées jusqu'à nous, faisant mention de la façon dont les fonds investis ont permis de lever les obstacles et d'élargir l'accès aux occasions d'apprentissage intégré au travail (AIT) pour les étudiantes et les étudiants. En tant que chef de file de l'apprentissage intégré au travail au Canada, ECAIT est honorée de poursuivre cet important travail et d'accroître les possibilités d'AIT offertes aux personnes étudiantes, en plus d'apporter son soutien. »

- Charlene Marion, directrice, Enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail (ECAIT) Canada

« La pandémie et l'évolution du marché du travail nous incitent continuellement à sortir des sentiers battus pour offrir un apprentissage intégré au travail qui permet à la population étudiante d'acquérir l'expérience dont elle a besoin pour réussir dans le monde du travail, tout en remplissant les conditions d'obtention du diplôme. En encourageant l'innovation dans l'apprentissage intégré au travail, nous créons un accès plus large à un apprentissage intégré au travail de qualité et nous répondons aux besoins changeants du milieu étudiant, des établissements d'enseignement postsecondaire et de l'industrie. ECAIT se consacre à promouvoir un apprentissage intégré au travail de qualité, et ce partenariat nous permet de continuer sur cette lancée et d'augmenter la capacité du Canada à offrir un apprentissage intégré au travail exceptionnel. »

- Matthew Rempel, président, Enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail (ECAIT) Canada

Les faits en bref

Le 15 juillet 2022, le Canada célébrera la Journée mondiale des compétences des jeunes qui vise à reconnaître l'importance de donner aux jeunes l'occasion d'acquérir les compétences nécessaires à l'emploi, au travail décent et à l'entrepreneuriat. Le thème de cette année, « Transformer les compétences des jeunes pour l'avenir », attire l'attention sur les façons dont les jeunes peuvent s'adapter rapidement aux exigences d'un monde en constante évolution.





Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement finance environ 500 000 nouvelles possibilités d'emploi et de formation pour la main-d'œuvre au cours des prochaines années. Cela comprend un investissement historique de plus de 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour créer 215 000 nouvelles possibilités pour les jeunes. Ces mesures prises par le gouvernement du Canada pour lutter contre la pandémie représentent dans le monde la plus importante série de mesures de soutien destinées aux jeunes.





Les jeunes de 15 à 24 ans ont été durement touchés par les pertes d'emplois causées par la pandémie, et leur taux de chômage a augmenté de manière importante, atteignant un sommet inégalé de 28,8 % en mai 2020. En juin 2022, le taux d'emploi chez les jeunes (58,5 %) était comparable (+0,4 point de pourcentage) au taux enregistré avant la pandémie, en février 2020, tandis que le taux de chômage avait diminué pour s'établir à 9,2 %, tombant en dessous (-1,4 point de pourcentage) du taux d'avant la pandémie et atteignant le point le plus bas enregistré depuis le début de la collecte des données en 1976. En juin 2022, la conjoncture est restée favorable pour la population étudiante sur le marché de l'emploi d'été. En effet, un peu plus de la moitié (53,2 %) des étudiants et étudiantes de 15 à 24 ans qui ont l'intention de retourner aux études en septembre occupaient un emploi, ce qui représente un taux plus élevé que celui enregistré avant la pandémie en juin 2019 (51,2 %).





Le gouvernement du Canada continue d'être un chef de file de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, que les Nations Unies ont adopté pour contribuer à bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et plus inclusives où personne n'est laissé pour compte. L'annonce d'aujourd'hui appuie l'engagement du Canada à assurer l'accès de tous et toutes à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, conformément à l'objectif de développement durable 4 : Éducation de qualité. Elle solidifie aussi l'engagement du Canada en faveur d'une croissance économique inclusive et durable et du plein emploi productif, conformément à l'objectif de développement durable 8 : Travail décent et croissance économique.





La Stratégie emploi et compétences jeunesse chapeaute le programme Emplois d'été Canada (EEC) du gouvernement du Canada, qui offre des subventions salariales aux employeurs pour qu'ils créent des possibilités d'emploi pour les jeunes. Le CEE Centre for Young Black Professionals a obtenu du financement du programme EEC en 2022 en vue d'offrir plus de 15 placements de qualité dans des domaines comme l'administration des programmes, les médias sociaux, les services communautaires et l'administration scolaire.

Produit connexe

Document d'information

Initiative d'apprentissage innovant intégré au travail (AIIT)

Dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, l'Initiative d'apprentissage innovant intégré au travail (AIIT) consacre 150 millions de dollars sur quatre ans (d'après le budget de 2019) à l'établissement de partenariats avec des entreprises afin de créer plus de 55 000 possibilités pour les personnes faisant des études postsecondaires, dans un domaine connexe.

Ces possibilités permettent des expériences nouvelles et émergentes dans un contexte professionnel, au cours desquelles les étudiants et étudiantes peuvent mettre leurs compétences en application. Il s'agit surtout d'activités courtes et intensives qui utilisent la technologie, telles que les microplacements, les marathons de programmation, les stages virtuels et les projets communautaires ou d'entreprises en salle de classe.

Voici les huit organisations qui participent à l'initiative :

Organisme : Co-operative Education and Work-Integrated Learning (CEWIL)

Titre du projet : CEWIL Innovation Hub

Description : Créer, promouvoir et évaluer les expériences et pratiques exemplaires émergentes d'AIIT. Grâce au Centre d'innovation de CEWIL, ces placements contribueront à l'innovation locale et seront axés sur les secteurs clés du marché du travail qui font appel aux technologies.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 52 934 788 $

Nombre de placements prévus : 26 155

Organisme : Riipen Networks Inc.

Titre du projet : Work Integrated Learning - Innovative Experiences and Student Training (WILIEST)

Description : Offrir, par l'entreprise de la plateforme de Riipen, des placements d'AIIT à temps partiel à distance à des étudiants et à des étudiantes mal desservis, dans toutes les disciplines académiques au Canada.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 48 885 000 $

Nombre de placements prévus : 24 443

Organisme : Collèges et instituts Canada

Titre du projet : Expanding Access to WIL Virtual Simulation Opportunities for Health Care Students

Description : Trouver des manières novatrices et virtuelles de permettre au corps étudiant des sciences infirmières, des sciences de laboratoire médical et de la paramédecine de conserver le lien avec les employeurs, en dépit de la pandémie, et de continuer à apprendre auprès d'eux.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 13 929 528 $

Nombre de placements prévus : 7 000

Organisme : The Governors of the University of Calgary

Titre du projet : I-WIL Ventures, Fostering Entrepreneurial Thinking for the 21st Century Economy

Description : Créer, selon les principes entrepreneuriaux, des placements d'AIIT pour permettre au corps étudiant, à travers tout le pays, d'acquérir des compétences recherchées et transférables. Celui-ci, grâce à la collaboration des partenaires du centre d'innovation I-WIL Ventures, bénéficiera d'une vaste gamme d'expériences d'apprentissage dans des centres d'innovation locaux.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 12 450 000 $

Nombre de placements prévus : 6 295

Organisme : Venture for Canada

Titre du projet : Catalyzing Transferable Skills in Students through Project-Based Learning at Innovative SMEs

Description : Les possibilités d'AIIT créées grâce à ce projet permettront au corps étudiant postsecondaire de développer et de mettre en pratique des compétences dans le monde réel, sous la supervision des employeurs. Il pourra ainsi acquérir des compétences transférables, étendre ses réseaux d'employeurs, déterminer la carrière voulue et croire en ces compétences professionnelles, ce qui facilitera une intégration rapide au marché du travail.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 10 372 930 $

Nombre de placements prévus : 5 297

Organisme : Canadian Institute for Exponential Growth

Titre du projet : Wavemakers

Description : Aider le corps étudiant postsecondaire à acquérir de l'expérience et à nouer des liens avec les employeurs grâce à une plateforme de réalité virtuelle immersive et stimulante. Il pourra ainsi faire l'essai d'un nouveau modèle d'AIIT et l'améliorer, acquérant ainsi les compétences nécessaires pour intégrer avec succès le marché du travail et le milieu de travail.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 4 994 226 $

Nombre de placements prévus : 1 800

Organisme : Canadian Mobility and Aerospace Institute

Titre du projet : Création de 500 mini-stages rémunérés dans le secteur de la mobilité

Description : Dans le cadre de ce projet, les entreprises pourront obtenir du financement pour 500 nouvelles activités en milieu de travail, lesquelles prendront la forme de microstages. Ce financement les aidera également à concrétiser davantage de leurs idées, lesquelles pourraient ne pas être possibles autrement.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 3 982 751 $

Nombre de placements prévus : 4 664

Organisme : Actua

Titre du projet : Actua's Future-Ready Work Integrated Learning Project

Description : Susciter la participation du corps étudiant de niveau postsecondaire, notamment les jeunes autochtones, racisés, pauvres, LGBTQ ou en situation de handicap, à de courtes expériences de travail rémunérées à titre d'instructeur Actua. Ces expériences d'AIIT incluront une formation professionnelle exhaustive, à distance ou en salle de classe, qui permettra d'acquérir des compétences professionnelles de base telles que la communication, le réseautage, la collaboration, l'intelligence émotionnelle et les compétences culturelles.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 1 752 291 $

Nombre de placements prévus : 876

Stratégie emploi et compétences jeunesse

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est une initiative du gouvernement du Canada mise en œuvre par 12 ministères et organismes fédéraux, dont Emploi et Développement social Canada (EDSC). Grâce à la SECJ, le gouvernement du Canada aide les jeunes, particulièrement ceux qui peinent à décrocher des emplois, à obtenir l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes nécessaires pour bien intégrer le marché du travail. La SECJ d'EDSC soutient les organismes qui offrent aux jeunes des placements et des services de perfectionnement professionnels, ainsi qu'un large éventail de mesures de soutien comme de l'encadrement, du soutien en matière de santé mentale, le prêt de vêtements pour les entrevues d'embauche, des services de garderie pour les parents et un accès Internet subventionné pour faciliter la recherche d'emploi.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 11,6 millions de dollars dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse pour des fins de formation professionnelle novatrice qui aidera jusqu'à 1 000 jeunes. Ces possibilités leur permettront d'acquérir l'expérience et les compétences requises pour occuper, dans les secteurs de la réalité virtuelle et des technologies de l'information, des postes que l'on cherche à pourvoir.

Organisme : Urban Society for Aboriginal Youth

Titre du projet : URBAN MAMMOTH: Indigenous Youth Employment Project

Description : Grâce à ce financement, 400 jeunes de 15 à 30 ans testeront et commenteront une trousse à outils élaborée dans le cadre de ce projet. Au cours des trois premières phases du projet, 400 jeunes Autochtones de 15 à 30 ans testeront la trousse, commenteront les fonctionnalités des jeux et le contenu et proposeront des améliorations. Quinze autres jeunes Autochtones participeront aux tests lors de la phase de mise en œuvre. En dehors de leur rôle de testeurs, ces jeunes ne recevront aucun service de l'employeur pendant le cycle de vie du projet, mais seront rémunérés pour le temps consacré.

Région : Calgary (Alberta)

Montant du financement : 3 738 415 $

Nombre de placements : 400 jeunes testeront et commenteront une trousse à outils élaborée dans le cadre de ce projet.

Organisme : 360º Kids

Titre du projet : Base 4 Success

Description : Pendant 132 semaines, les services de soutien de 360° Kids proposeront des formations professionnelles et offriront des possibilités d'emploi de qualité à 225 jeunes confrontés à des obstacles, dont 11 sont Autochtones, 135, issus de minorités visibles et 67, en situation de handicap. Ces offres et ce soutien leur permettront de développer leurs compétences et d'attiser l'intérêt des employeurs et les prépareront à décrocher et à conserver un emploi.

Région : Markham (Ontario)

Montant du financement : 2 799 997 $

Nombre de placements : 225 jeunes

Organisme : Victoria County Career Services (VCCS)

Titre du projet : VCCS - Youth Success Through Employment Practice (YSTEP)

Description : Sur une période de 156 semaines, Victoria County Career Service Inc. offrira une formation professionnelle ainsi que des services et des perspectives d'emploi de qualité à 84 jeunes confrontés à des obstacles, dont 20 sont en situation de handicap et 42, issus de communautés rurales. Les offres et le soutien leur permettront de développer leurs compétences et d'attiser l'intérêt des employeurs et les prépareront à décrocher et à conserver un emploi.

Région : Lindsay (Ontario)

Montant du financement : 1 921 631 $

Number of placements: 84 jeunes

Organisme : CEE Centre for Young Black Professionals

Titre du projet : From Neet to EET 2.0

Description : Grâce à ce financement, le centre aidera les jeunes Noirs en marge du marché du travail en leur offrant une formation professionnelle de base, un placement et un accompagnement professionnel. Le projet et la formation professionnelle offerte contribueront à créer plus de 165 placements professionnels pour les jeunes Noirs.

Région : Toronto (Ontario)

Montant du financement : 1 718 675 $

Nombre de placements : 165

Organisme : Living Rock Ministries

Titre du projet : TRI-Rock

Description : Pendant 156 semaines, Living Rock Ministries offrira une formation professionnelle et des perspectives d'emploi de qualité à 125 jeunes confrontés à des obstacles, dont 120 sont en situation de handicap, 13, Autochtones et 13, issus de minorités visibles. Grâce à cela, ces jeunes pourront acquérir des compétences qui attiseront l'intérêt des employeurs et les prépareront à décrocher et à conserver un emploi.

Région : Hamilton (Ontario)

Montant du financement : 1 500 000 $

Nombre de placements : 125 jeunes

