Le ministre Hussen souligne la Journée du patrimoine néerlandais

OTTAWA, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada, nous célébrons la Journée du patrimoine néerlandais.

C'est donc l'occasion de reconnaître et de célébrer les nombreuses contributions des Canadiennes et Canadiens d'origine néerlandaise au tissu social, culturel et économique du pays. Le 5 mai correspond aussi au jour de la Libération des Pays-Bas, soit la fin de l'occupation allemande par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

Plus d'un million de personnes d'origine néerlandaise vivent au Canada, les membres de cette communauté ayant fondé des propriétés familiales dans l'Ouest canadien pendant les années 1890. Puis, dans les années 1920, ils sont devenus essentiels à notre économie en travaillant sur les fermes, les usines et les foyers. Dans les années 1920, les Canadiens d'origine néerlandaise sont devenus essentiels à notre économie en travaillant dans les fermes, les usines et les foyers. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses autres personnes ont immigré ici en tant qu'épouses de guerre et enfants de soldats canadiens.

Rendons hommage aux anciens membres des Forces armées canadiennes qui, par leurs sacrifices, ont permis de libérer les Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale, et recueillons-nous en leur mémoire.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population canadienne à se renseigner sur le patrimoine néerlandais et l'apport considérable des membres de cette communauté, car ils ont contribué à façonner notre pays tel que nous le connaissons.

