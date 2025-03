Le plus ancien établissement conventuel au pays, le monastère revêt une importance capitale pour l'histoire hospitalière, religieuse et sociale du Canada.

QUÉBEC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, et l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec, ont annoncé la désignation du monastère de l'Hôpital général de Québec comme lieu historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Le monastère de l'Hôpital général de Québec, situé à Québec à la jonction des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, est un vaste ensemble conventuel datant du XVIIe siècle, aménagé sur l'ancienne propriété des Récollets. En 1692, l'évêque Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727) acquiert le couvent des Récollets et y fonde un hôpital général, ouvert aux pauvres, aux malades, aux invalides ainsi qu'aux vieillards. En 1693, il confie la direction de cet hospice aux Augustines de la Miséricorde de Jésus, une communauté de sœurs hospitalières cloîtrées qui sont déjà responsables de l'Hôtel-Dieu de Québec.

Cet ensemble conventuel occupé de façon continue par les Augustines depuis 1693 constitue un éloquent témoin de leur œuvre hospitalière. Inspirés de la tradition européenne, les bâtiments du monastère des Augustines illustrent de façon remarquable l'évolution de l'architecture et des techniques de construction au pays depuis la seconde moitié du XVIIe siècle. Hors de portée des bombardements pendant le siège de Québec de 1759 et n'ayant jamais subi d'incendie majeur, les bâtiments sont toujours dans leur état d'origine. L'ensemble constitue un lieu de préservation d'un patrimoine architectural et artistique de première importance, lequel est dans un état de conservation remarquable.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces moments de notre histoire, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur l'histoire, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« La désignation du monastère de l'Hôpital général de Québec représente l'engagement du gouvernement du Canada et de Parcs Canada à préserver l'histoire, la culture et le patrimoine architectural du Québec et du Canada pour les générations futures. Elle reconnaît l'importance de ce lieu emblématique, garantissant que ses histoires et son identité restent une part durable de notre paysage commun. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada

« Pendant plus de 350 ans, le monastère de l'Hôpital général de Québec a été un sanctuaire de guérison, accueillant les pauvres, les malades, les soldats blessés, et offrant un lieu de refuge aux victimes d'incendies dans les quartiers adjacents. La désignation par notre gouvernement du monastère vient commémorer l'un des sites patrimoniaux les plus emblématiques de Québec et offre à la population canadienne l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire commune. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Député de Québec

L'ensemble conventuel comprend les onze ailes du monastère construites entre 1671 et 2002 en plus de la maison du jardinier ( 1840) et sa dépendance. Outre ces bâtiments, il comprend plusieurs grands espaces paysagers, un jardin et trois cimetières. Seule la partie correspondant au monastère, toujours propriété des Augustines, fait l'objet de la désignation.





sa dépendance. Outre ces bâtiments, il comprend plusieurs grands espaces paysagers, un jardin et trois cimetières. Seule la partie correspondant au monastère, toujours propriété des Augustines, fait l'objet de la désignation. Le monastère de l'Hôpital général de Québec sert d'hôpital militaire pendant la guerre de Sept Ans et particulièrement pendant le siège de Québec ( 1759) et la bataille de Sainte-Foy (1760), accueillant sans distinction les soldats blessés, alliés ou ennemis. En 1775, le monastère est occupé par les révolutionnaires de la Nouvelle-Angleterre.





la bataille de (1760), accueillant sans distinction les soldats blessés, alliés ou ennemis. En 1775, le monastère est occupé par les révolutionnaires de la Nouvelle-Angleterre. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements :

https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.





https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.





conseille le ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche de l'histoire du Canada qui met en valeur diverses perspectives.

