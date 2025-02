OTTAWA, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé la sélection de Marie Campagna à titre de présidente du conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD). Mme Campagna est membre du conseil d'administration de l'APWD depuis 2017, et depuis plus récemment (mai 2024), elle en assume le rôle de présidente par intérim.

Marie Campagna possède plus de 40 années d'expérience acquise progressivement dans les secteurs public et privé. Elle a bâti sa carrière dans le soutien opérationnel et financier. Elle a travaillé dans de nombreux domaines, notamment les soins de santé, l'automobile, la logistique et l'industrie pharmaceutique. Mme Campagna est une spécialiste de la gestion financière stratégique, et elle a par le passé occupé les postes de directrice financière et de vice‑présidente de l'Hotel‑Dieu Grace Healthcare.

Mme Campagna a été choisie dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui encourageait la candidature de personnes ayant une expérience de leadership à un niveau de cadre supérieur dans une organisation du secteur privé ou public, travaillant avec un conseil d'administration et constituant et entretenant des équipes solides. Une expérience de la gestion et de la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure dans le cadre de partenariats public-privé constituait un atout, notamment dans le domaine des transports. L'expérience de la collaboration avec des partenaires publics, privés et internationaux promouvant l'état de préparation opérationnelle constituait également un atout.

L' APWD, une société d'État, est chargée de l'exécution et de la supervision du projet du pont international Gordie-Howe, qui devrait ouvrir à l'automne 2025. Situé le long de la frontière terrestre commerciale la plus fréquentée entre le Canada et les États-Unis, entre Windsor (Ontario) et Détroit (Michigan), le pont permettra de soutenir la circulation des marchandises et des voyageurs et d'améliorera l'efficacité, la sécurité et la sûreté des mouvements transfrontaliers.

« J'ai le plaisir d'annoncer que Mme Campagna a été sélectionnée pour assumer le rôle de présidente pour un mandat de cinq ans. Je tiens à la remercier pour son engagement et son dévouement sans faille au sein du conseil d'administration de l'APWD durant les huit dernières années. Sa connaissance approfondie du projet, combinée à sa nature hautement collaborative et à son approche stratégique de la gestion des finances et des opérations, sera un atout pour l'organisation, tandis que l'APWD s'apprête à passer de la phase de construction à la phase d'exploitation du projet. Je me réjouis à l'idée de travailler avec le conseil d'administration de l'APWD tandis que nous nous approchons de l'achèvement réussi du pont international Gordie‑Howe. Ce projet apportera des avantages économiques et une prospérité considérables tant au Canada qu'aux États-Unis. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le projet du pont international Gordie-Howe, entre Windsor ( Ontario ) et Detroit ( Michigan ), est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont. L'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend de représentants du Michigan et du Canada , conformément à l'accord de passage signé par le Canada et les É.-U.

( ) et ( ), est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont. L'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend de représentants du et du , conformément à l'accord de passage signé par le et les É.-U. L'APWD est dirigée par le PDG, Charl van Niekerk , et gouvernée par un conseil d'administration chargé de superviser les activités commerciales de l'APWD, l'engagement avec les principaux intervenants, ainsi que la gestion et la réalisation du projet. Le conseil d'administration est composé d'un maximum de neuf membres.

, et gouvernée par un conseil d'administration chargé de superviser les activités commerciales de l'APWD, l'engagement avec les principaux intervenants, ainsi que la gestion et la réalisation du projet. Le conseil d'administration est composé d'un maximum de neuf membres. Le pont international Gordie-Howe est un mégaprojet de 6,4 milliards de dollars, unique en son genre, et qui comprend de multiples composantes, notamment : le plus long pont à haubans d'Amérique du Nord; le plus important point d'entrée canadien le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis; un point d'entrée des États‑Unis, l'un des plus importants d'Amérique du Nord; l'échangeur avec l'Interstate 75 du Michigan ; des ponts d'approche de part et d'autre de la frontière. Une fois les travaux achevés, le pont offrira une voie de transport ininterrompue, d'autoroute à autoroute, de Montréal au Mexique, avec des connexions directes entre l'autoroute 401 de l' Ontario et l'Interstate 75 du Michigan .

