Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Métis-sur-Mer

MÉTIS-SUR-MER, QC, July 16, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation, Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, et Philippe Dufort, président et directeur général de la Société de Développement de l'Est.

Date : 17 juillet 2026



Heure : 13 h 30 [HNE]

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à l'équipe des relations avec les médias de LICC, à l'adresse suivante : [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]