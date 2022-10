Le gouvernement du Canada salue l'inscription de 6 sites canadiens sur la liste des 100 premiers sites du patrimoine géologique de l'IUGS et de l'UNESCO

Une nouvelle désignation internationale reconnaît les sites qui aident à comprendre la Terre et son histoire.

GATINEAU, QC, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada abrite un incroyable éventail de sites du patrimoine naturel et culturel uniques au monde, dont certains présentent en détail l'origine de la formation de la Terre et l'évolution de ses espèces.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a applaudi l'inscription de six sites canadiens sur une liste internationale des 100 premiers sites du patrimoine géologique. Cette nouvelle désignation distingue des lieux emblématiques du monde entier, reconnus pour leur pertinence et leur impact pour la compréhension de la Terre et de son histoire.

Les 6 sites canadiens figurant parmi les 100 premiers sites du patrimoine géologique - présentés ci-dessous - comprennent 5 sites du patrimoine mondial, dont 2 sont administrés par Parcs Canada.

Mistaken Point (Terre-Neuve-et- Labrador ). Le meilleur exemple au monde de fossiles qui illustrent un moment crucial de l'histoire : celui où « la vie grandit » (l'apparition de grands organismes biologiquement complexes). Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 2016.

(Terre-Neuve-et- ). Le meilleur exemple au monde de fossiles qui illustrent un moment crucial de l'histoire : celui où « la vie grandit » (l'apparition de grands organismes biologiquement complexes). Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 2016. Parc national du Gros­Morne (Terre­Neuve­et­Labrador). L'un des endroits au monde où le Moho - la limite entre la croûte et le manteau - est le plus visible, préservé à la surface de la Terre dans un paysage glaciaire spectaculaire. Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 1987.

(Terre­Neuve­et­Labrador). L'un des endroits au monde où le - la limite entre la croûte et le manteau - est le plus visible, préservé à la surface de la Terre dans un paysage glaciaire spectaculaire. Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 1987. Falaises fossilifères de Joggins (Nouvelle-Écosse). Le meilleur et le plus complet registre fossile connu des forêts tropicales de l'« âge du charbon » et des premiers reptiles connus sur Terre. Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 2008.

(Nouvelle-Écosse). Le meilleur et le plus complet registre fossile connu des forêts tropicales de l'« âge du charbon » et des premiers reptiles connus sur Terre. Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 2008. Ceinture de roches vertes de Nuvvuagittuq (Québec). Situé sur la rive orientale de la baie d'Hudson, ce site contient certaines des plus anciennes roches de la Terre et des traces potentielles de vie primitive.

(Québec). Situé sur la rive orientale de la baie d'Hudson, ce site contient certaines des plus anciennes roches de la Terre et des traces potentielles de vie primitive. Parc provincial Dinosaur ( Alberta ). La plus importante concentration de fossiles de dinosaures de la période du crétacé supérieur jamais découverte. On y a retrouvé les restes de 44 espèces de dinosaures et de nombreux autres organismes. Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 1979.

( ). La plus importante concentration de fossiles de dinosaures de la période du crétacé supérieur jamais découverte. On y a retrouvé les restes de 44 espèces de dinosaures et de nombreux autres organismes. Le site a été inscrit au patrimoine mondial en 1979. Schistes argileux de Burgess (Colombie-Britannique). L'une des zones fossilifères les plus importantes au monde, qui présente une communauté marine diverse et abondante, dominée par des organismes à corps mou. Les schistes argileux de Burgess font partie du parc national Yoho et ont été inscrits au patrimoine mondial en 1980. Ils ont été intégrés au site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes en 1984.

La liste des sites du patrimoine géologique est une initiative de l'Union internationale des sciences géologiques (IUGS) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). L'annonce des 100 premiers sites du patrimoine géologique de l'IUGS a été faite lors de la célébration du 60e anniversaire de l'organisation qui s'est tenue récemment à Zumaia, le géoparc UNESCO de la côte basque, en Espagne.

« Félicitations aux six sites canadiens sélectionnés parmi les 100 premiers sites du patrimoine géologique de l'Union internationale des sciences géologiques. Ces lieux incroyables sont des sources de recherche et de découverte scientifiques permanentes, et contribuent également de manière importante aux économies locales en tant que destinations touristiques uniques et inégalées. À l'échelle internationale, ils représentent le patrimoine géologique de l'humanité tout entière et de la planète sur laquelle nous vivons. »

Les 100 premiers sites du patrimoine géologique de l'IUGS ont été sélectionnés parmi 181 candidatures de 56 pays et comprennent différents types de sites et d'intérêts géologiques.

Les 100 premiers sites du patrimoine géologique de l'IUGS comptent 34 sites en Amérique, 28 en Europe , 15 en Afrique et 23 en Asie-Pacifique ou au Moyen-Orient. D'autres sites du patrimoine géologique devraient être inscrits à l'avenir.

, 15 en Afrique et 23 en Asie-Pacifique ou au Moyen-Orient. D'autres sites du patrimoine géologique devraient être inscrits à l'avenir. Parcs Canada représente le gouvernement du Canada à la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des 20 sites du patrimoine mondial du Canada, 12 comprennent des zones administrées par l'Agence.

