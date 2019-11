Le gouvernement du Canada s'engage envers le secteur agricole de la Saskatchewan

RÉGINA, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de son premier voyage depuis le renouvellement de son mandat à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau s'est rendue en Saskatchewan pour participer à la Canadian Western Agribition (CWA), la plus importante exposition d'animaux d'élevage au Canada. Elle y a rencontré des intervenants de l'industrie ainsi que son homologue provincial, David Marit, afin de discuter des priorités et des enjeux agricoles actuels.

La ministre Bibeau a entendu les commentaires des producteurs de bœuf lors d'une table ronde de l'industrie et rencontré des représentants de l'industrie des céréales et des oléagineux. Elle a souligné que le gouvernement du Canada reconnaît les défis auxquels font face les agriculteurs et les transformateurs d'aliments, surtout les défis liés aux mauvaises conditions météorologiques à la récolte et à la grève du CN. La ministre a réaffirmé son désir d'être à l'écoute des producteurs et de travailler en étroite collaboration avec eux pour s'assurer qu'ils sont bien positionnés pour réussir et surmonter des défis grâce à l'ouverture de nouveaux marchés et à des programmes de gestion des risques bien adaptés. Le gouvernement du Canada a un programme ambitieux pour aider les producteurs à stimuler la croissance du secteur agricole canadien et pour atteindre l'objectif de 75 milliards de dollars en exportations agroalimentaires d'ici 2025.

La ministre Bibeau a participé à l'activité de lancement de la CWA et visité les lieux avec son homologue provincial. La ministre a aussi eu l'occasion de rencontrer des mentors et des mentorés du programme Next Gen Agriculture de la CWA, un programme qui offre aux jeunes la possibilité d'acquérir les compétences dont ils auront besoin dans l'avenir.

« Les agriculteurs et agricultrices de l'Ouest canadien se sont taillé une réputation d'excellence partout dans le monde. En cette année qui s'achève sur une saison des récoltes des plus difficiles, je suis heureuse de venir à leur rencontre ici en Saskatchewan pour mon premier déplacement depuis mon retour comme ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Je suis déterminée à travailler sans relâche avec le ministre Marit et nos autres partenaires provinciaux pour les aider à réussir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La CWA est un carrefour international de l'excellence en agriculture qui accueille plus de 1 250 invités internationaux provenant de 86 pays.

Le système agricole et agroalimentaire a injecté plus de 143 milliards de dollars dans le PIB du Canada ; il employait 2,3 millions de personnes en 2018.

