EDMONTON, AB, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 482 160 $ pour un projet d'énergie solaire à Edmonton dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Le financement servira à construire un réseau de panneaux solaires pour le bâtiment principal de la banque alimentaire d'Edmonton, ce qui réduira les coûts d'exploitation de l'organisme d'au moins 70 000 $ par année. Ces améliorations devraient également permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 83,3 % et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 203 tonnes par année.

Le projet favorisera encore davantage la durabilité et la prospérité de la collectivité en réduisant les coûts et en permettant un réinvestissement dans l'économie locale grâce à l'achat de nourriture, à la mise en œuvre de programmes, et plus encore.

Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires et demeure déterminé à renforcer et à revitaliser les collectivités canadiennes en veillant à ce que nous restions liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

« Notre gouvernement renforce notre collectivité, ici à Edmonton, en aidant les organisations locales à améliorer leurs locaux et à accroître leur efficacité énergétique. Grâce à des investissements fédéraux continus, comme le financement que nous annonçons aujourd'hui pour la banque alimentaire d'Edmonton, nous ne faisons pas que créer de nouveaux espaces, nous bâtissons un avenir plus prometteur et plus vert. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Notre organisme a été initialement constitué sous le nom d'Edmonton Gleaners Association, et notre premier rôle dans la collectivité a été de recueillir les surplus alimentaires jugés comestibles, mais non commercialisables. Ces aliments récupérés ou excédentaires étaient remis à des membres vulnérables de la collectivité par l'entremise de soupes populaires, de refuges et d'autres programmes alimentaires. Notre travail environnemental se poursuit encore aujourd'hui. Grâce à un investissement dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous serons en mesure de poursuivre notre gestion environnementale avec l'installation de nouveaux panneaux solaires sur notre entrepôt principal. L'avantage du projet pour notre collectivité va au-delà de l'aspect environnemental. Il nous permettra de réaliser des économies d'exploitation et de mieux servir les membres de notre collectivité. »

Marjorie Bencz, CM, directrice générale de la banque alimentaire d'Edmonton

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html.

