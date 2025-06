VANCOUVER, BC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Les améliorations apportées aux infrastructures naturelles du ruisseau Canyon, dans le parc Spanish Banks Beach, permettront de créer des habitats naturalisés, de renforcer la résilience climatique et d'améliorer l'accès à la nature pour la population grâce à un investissement de 992 800 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles.

Le projet consiste à restaurer des espaces verts et à soutenir la biodiversité locale grâce à la plantation d'espèces de végétaux indigènes et à la création d'habitats pour les oiseaux, la vie aquatique et les pollinisateurs. Les travaux comprendront la remise en état de l'historique ruisseau Canyon et la construction de nouveaux milieux humides et aménagements riverains afin de faire passer le ruisseau à travers le parc régional Pacific Spirit, jusqu'au parc Spanish Banks West Extension, ce qui contribuera à améliorer la qualité de l'eau dans la baie English.

Les améliorations apportées le long des berges bénéficieront aux populations de poissons et à leurs habitats, et les mesures de gestion des eaux pluviales qui seront prises, par exemple le raccordement au réseau d'égout et l'aménagement de rigoles de drainage biologique, aideront à gérer le ruissellement et à réduire les risques d'inondation.

Le projet consiste également à séparer la piste cyclable du sentier pédestre, ainsi qu'à améliorer le sentier polyvalent pour permettre l'accès à la plateforme d'observation. Ces travaux permettront d'améliorer l'accessibilité et la connectivité. On ajoutera également des panneaux d'interprétation afin d'informer le public et de favoriser une prise de conscience écologique.

Une fois achevée, la restauration favorisera le retour d'espèces indigènes, élargira l'accès à la nature pour les membres de la collectivité et contribuera à la santé et à la durabilité à long terme de l'écosystème local.

« La restauration du ruisseau Canyon témoigne de notre engagement continu en faveur de la gérance environnementale et de la croissance durable. Ce projet aidera à protéger d'importants habitats fauniques, à accroître la résilience climatique et à faire en sorte que les collectivités restent en contact avec la nature. Ce sont là des étapes essentielles du développement d'une collectivité plus saine et plus durable pour les générations à venir. »

Wade Grant, député de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Vancouver est reconnue mondialement pour sa beauté naturelle époustouflante, et des projets comme celui de la revitalisation du ruisseau Canyon contribuent à renforcer encore davantage ce lien avec la nature. Grâce à cet investissement fédéral, nous restaurons des habitats essentiels, améliorons la résilience climatique et créons davantage d'occasions pour les gens de profiter de la nature dans notre ville. Nous sommes impatients d'accueillir les résidents et les visiteurs dans cet espace revitalisé à Spanish Banks cet été. »

Ken Sims, maire de la Ville de Vancouver

« Vancouver est à la fois définie et façonnée par sa relation avec le monde naturel, et la remise en état du ruisseau Canyon témoigne de l'engagement du conseil des parcs à ramener la nature dans la ville. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son investissement dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles, et nous avons hâte d'accueillir les visiteurs et les résidents au ruisseau Canyon Creek cet été. »

Laura Christensen, présidente du conseil d'administration du Vancouver Board of Parks and Recreation

Le gouvernement fédéral investit 992 800 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN) et la contribution de la Ville de Vancouver s'élève à 1 175 818 $.

s'élève à 1 175 818 $. Le FIN soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

