WATSON LAKE, YT, le 17 juin 2025 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures d'énergie verte pour bâtir des collectivités nordiques plus propres et plus durables. Le projet d'énergie solaire Sādę, qui fait l'objet d'un investissement conjoint de plus de 28,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement du Yukon et de First Kaska Utilities LP, permettra de réduire considérablement l'utilisation du diesel pour la production d'électricité à Watson Lake.

Ce projet consiste à construire une centrale solaire de 2,85 MW et un système de stockage d'énergie par batterie qui seront raccordés au microréseau existant de Watson Lake, actuellement alimenté par des générateurs diesel. La centrale, qui sera située sur le territoire traditionnel revendiqué de la Première Nation de Liard (PNL), sera mise en service en deux phases afin de maintenir la stabilité du réseau et de gérer les fluctuations de puissance. Les travaux complémentaires comprendront la préparation du site pour l'installation des panneaux solaires et l'amélioration de la route d'accès afin de permettre la circulation d'un grand nombre de camions pendant la période de construction.

Lorsqu'elle fonctionnera au maximum de sa capacité pendant la haute saison, la centrale fournira plus d'énergie que les charges de pointe, ce qui permettra d'arrêter complètement les générateurs. L'énergie solaire produite devrait remplacer plus de 24 % de l'électricité produite par le diesel à Watson Lake, ce qui permettra de réduire la consommation de diesel d'environ 1 020 300 litres et de diminuer les émissions de GES de 3 509 tonnes par année. En plus de créer des emplois et des possibilités de formation, ce projet devrait également avoir des retombées économiques pour la PNL puisqu'il lui permettra de générer des revenus grâce à la vente de l'électricité excédentaire à l'exploitant du réseau.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier de soutenir cet important projet énergétique dirigé par des Autochtones à Watson Lake. Le projet d'énergie solaire Sādę aura d'importantes répercussions sur la collectivité en réduisant sa dépendance au diesel grâce à une source d'énergie plus propre et renouvelable. Cela contribuera à rendre les collectivités du Nord plus durables et plus abordables, tout en garantissant un approvisionnement énergétique fiable pour les années à venir. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet de parc d'énergie solaire renouvelable Sādę offre un potentiel de développement économique considérable à la Première Nation de Liard et constitue une étape importante dans la réduction de la pollution et l'avancement de la réconciliation économique. Ce projet, qui sera le plus grand projet d'énergie solaire mené par des Autochtones dans le Nord canadien, est un autre exemple de la manière dont un partenariat fructueux avec les peuples autochtones permet au Canada de devenir une superpuissance énergétique propre, abordable et fiable. »

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En soutenant des projets comme le projet d'énergie solaire Sādę à Watson Lake, nous défendons les solutions climatiques proposées par des Autochtones dans les collectivités nordiques et ailleurs. Les investissements effectués dans le cadre du Fonds de leadership autochtone du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone permettent aux collectivités de faire des choix énergétiques plus écologiques tout en créant des possibilités économiques durables. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Félicitations à Kaska Utilities et à la Première Nation de Liard d'avoir lancé aujourd'hui les travaux pour le projet d'énergie solaire Sādę. Ce projet constitue une avancée majeure dans la réduction de la dépendance au diesel de la collectivité de Watson Lake, et soutient les objectifs de lutte contre les changements climatiques et de sécurité énergétique du territoire. Je suis heureux à l'idée de poursuivre cette collaboration pour mettre en œuvre des solutions énergétiques dirigées par des Autochtones partout au Yukon. »

John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, et ministre responsable de la Société de développement du Yukon, gouvernement du Yukon

« Nous n'investissons pas seulement dans les infrastructures, nous investissons aussi dans notre peuple et notre avenir. Grâce à First Kaska Utilities Ltd., nous montrons à quoi peut ressembler le leadership autochtone dans le secteur de l'énergie propre : un leadership visionnaire, autodéterminé et enraciné dans nos valeurs traditionnelles. »

Jasper Lamouelle, PDG de First Kaska Utilities Ltd.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 28 600 000 $ dans le projet Sādę. First Kaska Utilities LP investit également dans le projet. Le gouvernement fédéral investit 18 000 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , 5 000 000 $ dans le cadre du Fonds de leadership autochtone et 5 600 000 $ dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées.

investit 28 600 000 $ dans le projet Sādę. First Kaska Utilities LP investit également dans le projet. Le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada soutient la sécurité énergétique dans les collectivités du Nord, y compris les collectivités autochtones, grâce à des investissements permettant de moderniser les systèmes énergétiques existants à base de combustibles fossiles, ainsi que de compléter ou de remplacer ces systèmes par des solutions axées sur l'énergie renouvelable.

soutient la sécurité énergétique dans les collectivités du Nord, y compris les collectivités autochtones, grâce à des investissements permettant de moderniser les systèmes énergétiques existants à base de combustibles fossiles, ainsi que de compléter ou de remplacer ces systèmes par des solutions axées sur l'énergie renouvelable. Lancé en 2018, le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées constitue un élément clé des efforts déployés par le Canada pour réduire la dépendance des collectivités rurales et éloignées au diesel pour le chauffage et l'électricité. Doté d'une enveloppe de financement totalisant 453 millions de dollars jusqu'en 2027, le programme a permis de soutenir jusqu'à maintenant plus de 200 projets de démonstration, de déploiement et de renforcement des capacités dans le domaine des énergies renouvelables dans tout le Canada .

pour réduire la dépendance des collectivités rurales et éloignées au diesel pour le chauffage et l'électricité. Doté d'une enveloppe de financement totalisant 453 millions de dollars jusqu'en 2027, le programme a permis de soutenir jusqu'à maintenant plus de 200 projets de démonstration, de déploiement et de renforcement des capacités dans le domaine des énergies renouvelables dans tout le . Le Fonds de leadership autochtone soutient l'action climatique des peuples autochtones. Le programme de 180 millions de dollars sert à financer des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de chauffage à faibles émissions de carbone détenus et dirigés par des Autochtones dans tout le Canada .

. Le gouvernement du Yukon administre le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et collabore avec tous les ordres de gouvernement afin de construire des infrastructures partout au Yukon .

