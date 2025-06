TORONTO, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie le centre des arts estonien dans la construction d'un toit végétalisé grâce à un investissement conjoint de plus de 1,6 million de dollars.

Le toit végétalisé du centre international estonien KESKUS, qui enrichira l'expérience des visiteurs, viendra symboliser la vision du centre des arts estoniens, qui consiste à créer un monument culturel important sur le plan architectural. Le jardin et la terrasse sur le toit, d'une superficie de plus de 8 000 pieds carrés, réduiront le ruissellement des eaux pluviales, rafraîchiront le bâtiment de manière passive et offriront un espace vert supplémentaire, en plus de constituer un élément unique, esthétique et fonctionnel de l'installation. L'investissement servira à financer la construction du toit végétalisé, ce qui comprend notamment l'installation d'un système d'irrigation, d'un système de gestion des eaux pluviales, de passerelles et de dispositifs d'éclairage.

KESKUS sera un lieu de rencontre où les gens de toutes les générations pourront célébrer et faire connaître la culture et les réalisations estoniennes. Symbole de son lien étroit avec les résidents de Toronto, le toit végétalisé sera garni d'arbres et de végétaux indigènes du sud de l'Ontario et de l'Estonie.

Citations

« En tant que députée d'University--Rosedale, je suis fière que Toronto soit le lieu de résidence de personnes venues des quatre coins du monde, dont les cultures, l'expérience et les idées font de notre ville l'un des meilleurs endroits où vivre dans le monde. KESKUS sera un lieu où l'on célébrera les contributions et les réalisations des Estoniens du monde entier, en plus de contribuer à un avenir plus durable et plus inclusif pour tous. Je suis reconnaissante envers la communauté estonienne-canadienne d'avoir choisi de s'établir au Canada et d'apporter sa richesse culturelle à notre pays. En tant que Canadienne d'origine ukrainienne, je suis également reconnaissante envers les Estoniens-Canadiens pour leur soutien indéfectible à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion criminelle de Vladimir Poutine et pour sa défense de la démocratie et de l'ordre international fondé sur des règles. »

L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur, et députée d'University--Rosedale, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'envergure et la raison d'être de ce toit végétalisé en font une caractéristique remarquable de KESKUS, et grâce au soutien du Fonds pour les infrastructures naturelles, nous sommes fiers de pouvoir aménager ce lieu qui sera avantageux pour le bâtiment, la communauté et l'environnement pour les générations à venir. Il ne s'agit pas d'investir uniquement dans des travaux de construction, mais aussi dans un héritage à préserver. »

Liisa Kaarid, présidente du conseil d'administration, centre des arts estonien

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 million de dollars dans la construction du toit végétalisé dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN) et le centre des arts estonien fournit 686 300 $.

En 2023, le gouvernement fédéral avait annoncé une contribution de 750 000 $ de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario (FedDev Ontario) pour la phase de construction souterraine du KESKUS.

l' (FedDev Ontario) pour la phase de construction souterraine du KESKUS. Le ministère des Affaires étrangères de l'Estonie s'est engagé à verser 1 371 808 euros (environ 2,15 millions de dollars canadiens) pour soutenir l'achèvement de la grande salle multifonctionnelle du KESKUS.

(environ 2,15 millions de dollars canadiens) pour soutenir l'achèvement de la grande salle multifonctionnelle du KESKUS. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du Fonds pour les infrastructures naturelles sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

