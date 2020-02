Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir l'agriculture du Manitoba

WINNIPEG, le 14 févr. 2020 /CNW/ - La province du Manitoba est riche d'un long et fier héritage dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit d'un puissant moteur de croissance économique pour la province et pour le pays, générant des revenus totaux de 5,2 milliards de dollars en 2018 pour le secteur de la transformation des aliments et des boissons du Manitoba.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, s'est rendue à Winnipeg pour participer au congrès CropConnect -- la plus importante conférence sur la production et la gestion agricoles au Manitoba -- afin de rencontrer les producteurs et les intervenants de l'industrie. Elle a également rencontré le ministre de l'Agriculture du Manitoba, Blaine Pedersen, pour discuter des principales questions et priorités en matière d'agriculture pour la province.

Lors de sa visite, la ministre Bibeau a rencontré les producteurs de céréales et a reconnu que l'année 2019 a été difficile pour eux en raison des mauvaises conditions météorologiques, mais aussi des perturbations ferroviaires et commerciales. Le secteur céréalier est un moteur important de l'économie canadienne et une priorité essentielle pour le gouvernement. La ministre a réitéré qu'elle continuera à travailler avec ses collègues du gouvernement et avec ses partenaires provinciaux afin de trouver les meilleures façons d'aider les producteurs, non seulement pour l'année 2019, mais aussi pour les années à venir.

Pendant son séjour au Manitoba, elle a eu le plaisir d'annoncer l'octroi d'un financement au Conseil des grains du Canada pour l'élaboration d'un tout premier code de pratique qui aidera les producteurs de céréales à raconter aux consommateurs et à nos clients du monde entier comment ils réussissent à assurer la durabilité de l'environnement et la qualité du grain.

La ministre a également eu l'occasion de rencontrer les producteurs de porc du Manitoba et de discuter de leur collaboration pour protéger et renforcer leur secteur. La ministre Bibeau a réaffirmé l'engagement du gouvernement à diversifier le commerce agroalimentaire du Canada et a annoncé un financement pour le Conseil du porc du Manitoba afin d'aider les producteurs de porc de la province à gérer les risques en période de contraintes financières sur leurs entreprises.

Pendant son séjour au Manitoba, la ministre Bibeau s'est entretenue avec le comité des jeunes agriculteurs de Keystone Agricultural Producers (KAP) au sujet de leur point de vue précieux sur les défis et les possibilités qui se présentent à eux, ainsi que sur l'importance de prendre part aux décisions qui touchent leur avenir. Elle les a encouragés à poser leur candidature pour faire partie du premier Conseil canadien de la jeunesse agricole qui contribuera à façonner l'avenir du secteur.

Citation

« Quand je rencontre des producteurs et des productrices agricoles et que je constate leur passion, leur respect pour l'environnement et leur dévouement sans faille, je vois un avenir prometteur pour notre secteur. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir prospère au secteur agricole ici au Manitoba et dans le reste du Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le congrès CropConnect réunit des agriculteurs, des fournisseurs et des producteurs de tout le pays et a été le principal événement sur la production végétale au Manitoba .

. En 2019, les exportations de produits céréaliers et oléagineux du Manitoba ont totalisé 3,3 milliards de dollars canadiens, ce qui représente 14,6 % des exportations totales de produits céréaliers et oléagineux du Canada .

ont totalisé 3,3 milliards de dollars canadiens, ce qui représente 14,6 % des exportations totales de produits céréaliers et oléagineux du . L'année dernière, les éleveurs de porcs du Manitoba ont réalisé des ventes de près d'un milliard de dollars, avec des exportations de porc de haute qualité de plus d'un milliard de dollars. L'industrie porcine canadienne est un moteur économique majeur, contribuant à plus de 100 000 emplois directs et indirects.

Autres liens

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur, Communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca