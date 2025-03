THUNDER BAY, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre Patty Hajdu, Ashley Larose, directrice générale de Science Nord, et James Lundrigan, président du conseil d'administration de Science Nord, ont annoncé un investissement fédéral maximal de 20 millions de dollars pour un centre des sciences à Thunder Bay, dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Ce projet permettra de soutenir un centre des sciences carboneutre à Thunder Bay, conçu selon la Norme du bâtiment à carbone zéro (V4) du Conseil du bâtiment durable du Canada, et d'offrir des services communautaires accessibles à 67 500 personnes par année, y compris aux populations aux besoins plus criants.

Le centre offrira des expériences culturelles, récréatives et scientifiques de grande qualité, élaborées à la suite d'un vaste processus de consultation avec les communautés autochtones, les dirigeants et les conseillers. De plus, le centre utilisera de l'énergie verte, notamment avec un système de chauffage et de refroidissement utilisant l'énergie géothermique du lac Supérieur.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires, et il reste déterminé à renforcer et à revitaliser les collectivités canadiennes, en veillant à ce que nous restions liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

« Je suis profondément heureux d'annoncer cet investissement fédéral historique de 20 millions de dollars dans la nouvelle installation de Science Nord, située au bord de l'eau, à Thunder Bay. Non seulement cette attraction de classe mondiale inspirera la curiosité et l'innovation, mais elle attirera également de nouveaux talents et des touristes, et fera naître des possibilités économiques dans notre région. En soutenant l'enseignement pratique des sciences et en intégrant le savoir autochtone, nous construisons un espace qui reflète la diversité et le savoir-faire du Nord-Ouest de l'Ontario. Cet investissement concerne bien plus qu'un simple bâtiment, il s'agit de créer des possibilités d'apprentissage, d'emploi et de croissance communautaire pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Cet investissement du gouvernement du Canada marque une étape cruciale dans notre parcours pour créer un centre scientifique de classe mondiale dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Nous sommes ravis de franchir cette étape importante, qui permettra à Thunder Bay et à l'ensemble de la région de disposer bientôt d'une installation accessible, carboneutre, conçue pour inspirer l'apprentissage, la découverte et l'innovation pour de nombreuses générations. »

Ashley Larose, directrice générale, Science Nord

« Le soutien que le gouvernement du Canada apporte dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est un moyen important de relancer le travail de longue haleine que nous effectuons depuis longtemps pour amener la science jusqu'aux collectivités du Nord-Ouest et aux communautés autochtones. Ce financement renforce notre capacité à offrir des expériences d'apprentissage stimulantes dans les STIM. Nous sommes enchantés que cet investissement nous mette sur la bonne voie pour faire de ce projet une réalité, et l'enthousiasme et l'engagement de nos partenaires et de la communauté en souligne encore l'importance. Nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée et de concrétiser cette vision exaltante. »

James Lundrigan, président du conseil d'administration, Science Nord

Faits en bref

Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

et le bénéficiaire. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

