OTTAWA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de l'événement de lancement du rapport « Approvisionnement ciblé : l'occasion pour le Canada de définir le marché de l'élimination du carbone » (traduction) organisé par Carbon Removal Canada, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, a annoncé l'engagement du gouvernement du Canada à acheter des services d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert. Le gouvernement fédéral achètera pour au moins 10 millions de dollars de services d'élimination du dioxyde de carbone d'ici 2030 afin d'atteindre son objectif de carboneutralité dans les opérations gouvernementales d'ici 2050.

Dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement fédéral s'engage à réduire ses émissions opérationnelles à un niveau aussi près que possible de la carboneutralité, puis à compenser les émissions restantes par une quantité équivalente d'élimination du dioxyde de carbone. Pour multiplier ces efforts, la ministre Anand a également annoncé l'intention du gouvernement de collaborer avec des dirigeants et dirigeantes des secteurs public et privé pour faire progresser l'élaboration et le déploiement responsables de solutions d'élimination du dioxyde de carbone au Canada.

Cet investissement permettra au gouvernement de réduire ses émissions, tout en soutenant le développement de ces technologies et marchés essentiels afin qu'ils soient disponibles lorsque nous en avons le plus besoin.

Reconnaissant que les changements climatiques constituent un défi mondial majeur, le gouvernement du Canada montre l'exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en favorisant une économie à faibles émissions de carbone, résiliente aux changements climatiques et à croissance propre.

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada prend une nouvelle mesure pour démontrer son leadership en matière d'écologisation des opérations gouvernementales et de lutte contre les changements climatiques. En plus de réduire nos émissions, nous adoptons des solutions d'élimination du carbone pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Grâce à notre collaboration et à nos innovations, nous construisons un avenir plus vert et plus propre pour les générations à venir. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

L'élimination du dioxyde de carbone renvoie aux activités humaines qui éliminent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère (par exemple la capture directe dans l'air, la minéralisation améliorée du carbone) et le stockent durablement dans des puits naturels ou dans des produits.

La Stratégie pour un gouvernement vert, sous la responsabilité du Centre pour un gouvernement vert au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), est un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les ministères, organismes et sociétés d'État de l'administration centrale, et qui soutiennent l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Les achats de services d'élimination du carbone se feront par l'entremise du Programme d'approvisionnement de combustibles à faible teneur en carbone du SCT, une initiative de 134,9 millions de dollars échelonnée sur 8 ans, qui vise à réduire les émissions des opérations des parcs fédéraux d'aéronefs et de navires. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la décision prise aux fins du budget de 2024 en vue d'élargir le programme pour inclure l'achat de services d'élimination du dioxyde de carbone et de combustibles à faible intensité en carbone.

Dans le cadre du programme, le gouvernement du Canada collaborera avec les chefs de file d'organisations des secteurs public et privé afin d'utiliser leur pouvoir d'achat pour faire progresser le développement et le déploiement responsables de solutions d'élimination des émissions de carbone au Canada.

Comme le précise la Stratégie de gestion du carbone du Canada, le Canada doit multiplier les solutions qui éliminent définitivement les émissions de l'atmosphère, car il est probable que certaines émissions résiduelles subsisteront malgré des efforts d'atténuation agressifs, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'aviation et du transport maritime. L'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère est également le seul moyen de s'attaquer directement aux émissions historiques, qui se sont accumulées dans l'atmosphère au cours de siècles d'activité industrielle et qui continuent de contribuer à l'augmentation de la température de la planète.

