WOODSTOCK, NB, le 25 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a rencontré le chef de la Première Nation de Woodstock, Tim Paul, ainsi que des membres de la communauté. Il a souligné un investissement fédéral pouvant atteindre 62 124 $ pour la Première Nation de Woodstock dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL).

Cet investissement permettra à la Première Nation de Woodstock d'acheter un tracteur, d'acquérir du matériel de serre, d'installer un système d'irrigation et de mettre en place un entrepôt frigorifique ainsi qu'une station de nettoyage. La Première Nation de Woodstock pourra ainsi augmenter sa production alimentaire, ce qui permettra aux membres de la communauté d'avoir un meilleur accès à des aliments nutritifs et cultivés localement. Ce projet s'ajoute au projet de mise en place d'un nouveau jardin et de trois serres destinés à accroître la disponibilité des aliments pour la Première Nation de Woodstock, qui a été rendu possible grâce à un investissement de 41 074 $ dans le cadre de la troisième phase du FIAL.

Le FIAL est un élément clé de la toute première Politique alimentaire pour le Canada et est au cœur des efforts visant à instaurer un système alimentaire plus sain et plus durable au Canada. C'est pourquoi le budget de 2024 prévoit un engagement de 62,9 millions de dollars sur trois ans à partir de 2024-2025 pour aider Agriculture et Agroalimentaire Canada à renouveler et à élargir le FIAL ainsi qu'à investir dans l'infrastructure alimentaire locale. Les dates de réception des demandes et les détails connexes seront annoncés prochainement.

Citations

« Je suis toujours heureux de voir les résultats de notre Fonds des infrastructures alimentaires locales en action. Alors que nous poursuivons nos efforts pour stabiliser les prix des denrées alimentaires et rendre la vie plus abordable, nos investissements dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales contribueront à mettre davantage d'aliments sains et locaux sur la table des foyers ici, au Nouveau-Brunswick, et dans l'ensemble du pays. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La sécurité alimentaire des communautés autochtones est une priorité absolue pour notre gouvernement. Grâce à ce partenariat et à l'autodétermination, la Première Nation de Woodstock continuera de soutenir ses membres et d'offrir un avenir meilleur et plus sain à la prochaine génération. »

- Jenica Atwin, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et députée de Fredericton

« Grâce au soutien inestimable du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL), la Première Nation de Woodstock a considérablement augmenté sa capacité de distribuer des aliments nutritifs à sa communauté. En tant qu'intendants de longue date des terres, nous sommes pleinement conscients de l'urgence d'aborder la question de la sécurité alimentaire de manière globale. En renforçant nos capacités de distribution, nous cherchons à créer un héritage durable pour les générations à venir. Une approche holistique de la sécurité alimentaire consiste non seulement à fournir un accès à des aliments sains, mais aussi à promouvoir des pratiques agricoles durables et à favoriser la participation de la communauté. »

- Chef et Conseil de la Première Nation de Woodstock

Les faits en bref

Depuis son lancement en août 2019, le FIAL a déjà engagé 65 millions de dollars pour appuyer plus de 1 100 projets visant à améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle du Canada , comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons d'aliments, des serres dans les communautés éloignées et nordiques et d'autres types de projets.

, comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons d'aliments, des serres dans les communautés éloignées et nordiques et d'autres types de projets. La cinquième phase du FIAL a été officiellement lancée le 4 mai 2023. Au total, plus de 10 millions de dollars ont été investis, chaque projet recevant entre 15 000 $ et 120 000 $.

120 000 $. Le projet de la Première Nation de Woodstock est l'un des six projets communautaires au Nouveau-Brunswick annoncés le 17 janvier 2024, qui ont reçu un financement totalisant 266 420 $ dans le cadre de la cinquième phase du FIAL visant à répondre aux besoins en équipement et en infrastructure afin de contribuer à améliorer l'accessibilité à des aliments nutritifs et locaux. Pour connaître les détails des projets, veuillez consulter la liste des projets dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales (cinquième période de réception des demandes).

est l'un des six projets communautaires au Nouveau-Brunswick annoncés le 17 janvier 2024, qui ont reçu un financement totalisant 266 420 $ dans le cadre de la cinquième phase du FIAL visant à répondre aux besoins en équipement et en infrastructure afin de contribuer à améliorer l'accessibilité à des aliments nutritifs et locaux. Pour connaître les détails des projets, veuillez consulter la liste des projets dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales (cinquième période de réception des demandes). Depuis le lancement du FIAL en 2019, plus de 35 projets ont bénéficié d'un soutien au Nouveau-Brunswick, représentant un financement total de plus de 1,5 million de dollars.

Le FIAL s'ajoute à d'autres efforts déployés par le gouvernement fédéral pour contribuer à la sécurité alimentaire des communautés autochtones, éloignées et nordiques, notamment dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada. Le service Explorateur pour les Autochtones offre un soutien personnalisé aux Autochtones pour les aider à accéder à l'information, aux outils et aux services dont ils ont besoin pour entreprendre ou élargir des activités dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Dans le but d'améliorer la transparence et d'aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées concernant leurs achats alimentaires, le gouvernement du Canada a lancé le Carrefour de données sur les prix des aliments en octobre 2023. Grâce à un partenariat entre Statistique Canada, Industrie, Sciences et Développement économique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Carrefour de données fournit aux consommateurs des données actualisées sur les prix des aliments au Canada à partir d'un lieu centralisé et facile d'accès.

