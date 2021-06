Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord et ministre de la Santé a annoncé au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, que le port pour petits bateaux de Silver Islet sur le lac Supérieur est désormais ouvert au public à la suite d'importants travaux de réhabilitation.

Le port pour petits bateaux de Silver Islet est situé à environ 90 kilomètres au sud-est de Thunder Bay, et est accessible par le parc provincial Sleeping Giant. Dans le passé, le port était utilisé par l'industrie de la pêche, les plaisanciers, les kayakistes, et était le lieu d'une variété d'activités récréatives. Pour des raisons de sécurité, le port pour petits bateaux de Silver Islet a été fermé en 2013. Comme Silver Islet est désigné port de plaisance, le MPO a l'intention d'en céder la propriété à un groupe local à but non lucratif ─ la Silver Islet Harbour Association.

Au nom du MPO, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué un contrat d'une valeur de 2.83 millions de dollars à Tom Jones Corporation. Ce projet de construction a permis de remplacer la structure existante en bois du quai, de réparer le brise-lames en enrochement, de repositionner la rampe de mise à l'eau, et d'ajouter un quai de tête à l'intérieur du brise-lames. Ces travaux de réhabilitation permettent de garantir que le port est sécuritaire et accessible aux plaisanciers et aux autres usagers.

Citations

« Notre gouvernement comprend l'importance des ports pour petits bateaux pour les collectivités côtières et de l'intérieur du pays. C'est pourquoi nous investissons dans des mises à niveau et des réparations essentielles d'un océan à l'autre. Je suis heureuse de voir que ce jour tant attendu est arrivé, et que le port pour petits bateaux de Silver Islet sera sécuritaire et accessible pour les résidents cet été, et pour de nombreuses saisons à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La collectivité de Silver Islet est un point d'accès important pour les résidents et les visiteurs qui souhaitent explorer les beautés du lac Supérieur. Cet investissement important dans le port pour petits bateaux de Silver Islet témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la sécurité et de l'accessibilité des ports du lac Supérieur. Un port sûr, accessible et fiable jouera un rôle clé dans la croissance économique que nous observons dans la région. Félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet pour s'assurer que nous pouvons continuer à profiter de cette région ─ un véritable trésor local. »

L'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord et ministre de la Santé

« La Silver Islet Harbour Association ne pourrait pas être plus satisfaite de la récente restauration de cette installation stratégique et historique. Au nom de l'Association, de ses parties prenantes et de la communauté de Silver Islet, nous souhaitons remercier les membres de notre gouvernement fédéral et de Pêches et Océans Canada de nous avoir permis de continuer à fournir un accès public et un refuge sûr à la merveille naturelle qu'est le nord du lac Supérieur. »

Scott Cheadle, président, Silver Islet Harbour Association

Faits en bref

Pêches et Océans Canada vise à céder la propriété des ports récréatifs ou à faible activité partout au Canada à des tiers intéressés, qui sont les mieux placés pour les exploiter efficacement, et répondre aux besoins des résidents locaux et de l'économie. Le port pour petits bateaux de Silver Islet répond à ce critère.

D'un océan à l'autre, Pêches et Océans Canada possède, exploite et maintient un réseau national de ports afin d'offrir aux pêcheurs commerciaux et aux autres utilisateurs des ports pour petits bateaux, des installations sécuritaires et accessibles. Quatre-vingt-dix pour cent des produits de la mer canadiens passent par les ports pour petits bateaux, et les pêcheurs du Canada dépendent de ces installations pour soutenir leurs moyens de subsistance.

Le budget de 2021 propose de fournir à Pêches et Océans Canada 300 millions de dollars, selon la méthode de la comptabilité de caisse, au cours des deux prochaines années pour la réparation, la rénovation et le remplacement des ports pour petits bateaux. Cela permettrait de soutenir les Canadiens dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme, de l'environnement, des loisirs, du génie maritime, et de la construction, et renforcerait la résilience des collectivités rurales et côtières.

Le MPO maintient les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale ouverts et en bon état.

Pêches et Océans Canada appuie 990 ports partout au Canada avec l'aide de plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

Liens connexes

Pour de plus amples renseignements sur le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada :

https://www.dfo-mpo.gc.ca/sch-ppb/aboutsch-aproposppb/index-fra.html

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Renseignements: Personnes-ressources, Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]