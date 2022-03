OTTAWA, ON, le 17 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'à partir de 0 h 1 HAE le 1er avril 2022, les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus à fournir un résultat de test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée au Canada par voies aériennes, terrestres ou maritimes. Les voyageurs entièrement vaccinés qui veulent arriver au Canada avant le 31 mars 2022 devront toujours présenter un test valide préalable à l'entrée.

Un rappel que les voyageurs entièrement vaccinés arrivant au Canada en provenance d'un autre pays pourraient faire objet d'un test de dépistage moléculaire de COVID-19 dès l'arrivée, s'ils sont sélectionnés pour un dépistage aléatoire obligatoire. Les voyageurs sélectionnés pour le dépistage aléatoire ne sont pas obligés d'être mis en quarantaine en attente de leur résultat.

Pour les voyageurs partiellement vaccinés ou non vaccinés qui ont présentement la permission de voyager au Canada, les exigences préalables à l'entrée ne changent pas. À moins d'y être exemptés, tous les voyageurs de 5 ans et plus qui ne se qualifient pas comme entièrement vaccinés doivent toujours fournir une preuve d'un type accepté de résultat de test de dépistage de la COVID-19 avant l'entrée :

preuve d'un test négatif de détection des antigènes valide administré ou observé par un laboratoire agréé ou un fournisseur des tests effectué à l'extérieur du Canada pas plus d'un jour avant l'heure de départ de leur vol prévue initialement ou leur entrée au Canada par voie terrestre ou maritime;

valide administré ou observé par un laboratoire agréé ou un fournisseur des tests effectué à l'extérieur du pas plus d'un jour avant l'heure de départ de leur vol prévue initialement ou leur entrée au par voie terrestre ou maritime; preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire valide effectué dans les 72 heures avant l'heure de départ de leur vol prévue initialement ou leur arrivée à la frontière terrestre ou à un point d'entrée maritime;

valide effectué dans les 72 heures avant l'heure de départ de leur vol prévue initialement ou leur arrivée à la frontière terrestre ou à un point d'entrée maritime; ancien résultat positif à un test de dépistage moléculaire effectué au moins 10 jours, mais pas plus de 180 jours avant l'heure de départ de leur vol prévue initialement ou leur arrivée à la frontière terrestre ou à un point d'entrée maritime.

Tous les voyageurs doivent continuer à entrer les renseignements obligatoires dans ArriveCAN (application mobile gratuite ou site Web) avant leur arrivée au Canada. Les voyageurs qui arrivent sans avoir rempli leur déclaration dans ArriveCAN pourraient devoir passer un test de dépistage à l'arrivée et effectuer une quarantaine de 14 jours, sans égard à leur état vaccinal. Les voyageurs qui effectuent une croisière ou se déplacent par avion doivent entrer leurs renseignements dans ArriveCAN dans les 72 heures avant de monter à bord.

Citations

« Les modifications aux mesures prises par le Canada à la frontière sont possibles grâce à un certain nombre de facteurs, notamment le taux de vaccination élevé au Canada, l'accessibilité et l'utilisation croissantes des tests rapides pour détecter l'infection, la diminution des hospitalisations et l'accessibilité croissante de traitements contre la COVID-19 au pays. Au fur et à mesure que les taux de vaccination et la capacité du système de santé s'améliorent, nous continuerons d'envisager d'autres assouplissements des mesures aux frontières - et le moment où il convient de modifier les mesures - afin d'assurer la sécurité des personnes au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La diminution du nombre de cas de COVID-19, combinée aux taux de vaccination élevés du Canada et de ses exigences strictes en matière de vaccination pour les voyages, a préparé le terrain pour les prochaines étapes de l'approche prudente et calibrée de notre gouvernement visant à assouplir en toute sécurité les mesures à notre frontière. La levée des exigences relatives aux tests de dépistage avant l'entrée au Canada pour les voyageurs permettra aux Canadiens et aux Canadiennes de profiter en toute sécurité des nouvelles occasions de voyage personnel et d'affaires, alors que le système de transport canadien se remet de la pandémie. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Après deux années difficiles, nous voulons tous que l'économie canadienne, y compris le secteur du tourisme, rebondisse et croît. Le gouvernement a écouté les préoccupations des entreprises touristiques de tout le pays. Nous sommes convaincus que grâce à tout ce que les Canadiens ont fait pour se protéger les uns les autres, nous pouvons maintenant franchir une nouvelle étape en supprimant les exigences de test pour les voyageurs entièrement vaccinés entrant au Canada. L'économie, les travailleurs et les propriétaires d'entreprises touristiques bénéficieront de cette prochaine étape pour ouvrir à nouveau le Canada sur le monde. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et Ministre associé des Finances

« La santé et la sécurité de la population canadienne sont des priorités absolues de notre gouvernement. Tandis que la situation de pandémie évolue au pays et ailleurs dans le monde, notre intervention évolue également. Je tiens à remercier les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada pour leur travail assidu au cours des deux dernières années. Nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour protéger nos frontières et nos communautés; voilà ce à quoi les Canadiens et Canadiennes s'attendent. »

L'Honorable Marco E. L. Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent toujours contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 en se faisant vacciner et en recevant leur dose de rappel, en utilisant les masques, le cas échéant, en s'isolant s'ils présentent des symptômes et en passant un test de dépistage, s'ils le peuvent.

Les voyageurs doivent vérifier s'ils sont autorisés à rentrer au Canada et s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée avant de se diriger vers la frontière. De plus, il est possible que certaines provinces et certains territoires aient leurs propres restrictions à l'entrée. Vérifiez les restrictions et exigences fédérales, et celles des provinces ou territoires avant de voyager au Canada .

et s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée avant de se diriger vers la frontière. De plus, il est possible que certaines provinces et certains territoires aient leurs propres restrictions à l'entrée. Vérifiez les restrictions et exigences fédérales, et celles des provinces ou territoires avant de voyager au . Tous les voyageurs entrant au Canada , y compris les résidents qui reviennent, continuent d'être tenus d'entrer les renseignements obligatoires dans ArriveCAN dans les 72 heures précédant leur arrivée au Canada .

, y compris les résidents qui reviennent, continuent d'être tenus d'entrer les renseignements obligatoires dans ArriveCAN dans les 72 heures précédant leur arrivée au . À moins d'une exemption, tous les voyageurs admissibles à entrer au Canada qui ne sont pas considérés comme entièrement vaccinés continueront d'être soumis à des tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée et le huitième jour après leur arrivée, pendant qu'ils se mettent en quarantaine pendant 14 jours.

qui ne sont pas considérés comme entièrement vaccinés continueront d'être soumis à des tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée et le huitième jour après leur arrivée, pendant qu'ils se mettent en quarantaine pendant 14 jours. Les voyageurs risquent de devoir patienter aux points d'entrée en raison des mesures de santé publique. Les voyageurs doivent avoir leur reçu ArriveCAN prêt à être présenté à l'agent des services frontaliers. Avant de se rendre à la frontière terrestre, les voyageurs devraient consulter le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada pour connaître les temps d'attente estimés à certains points d'entrée terrestres.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Laurel Lennox, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055; Alexandra Bernier, Directrice de communications, Bureau du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, (343) 576-4132, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]; Alex Cohen, Directeur des communications, Bureau du ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Demandes de renseignements du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709