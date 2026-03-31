L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annonce le renouvellement du financement accordé au Harbourfront Centre de Toronto.

TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les espaces culturels communautaires sont indispensables pour bâtir des communautés fortes, unies et prospères qui racontent nos histoires et stimulent notre économie.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé le renouvellement d'un investissement de plus de 40 millions de dollars dans le Harbourfront Centre de Toronto. Ces fonds, répartis sur cinq ans, aideront ce pôle artistique, culturel et récréatif à poursuivre ses activités de programmation et à réaliser des améliorations immobilières. Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, et Tenio Evangelista, président du Harbourfront Centre et de son conseil d'administration, étaient présents lors de l'annonce.

Cet investissement, réalisé dans le cadre du Programme de financement du Harbourfront Centre de Patrimoine canadien, comprend le versement annuel de 6,5 millions de dollars sur 5 ans afin de maintenir le soutien opérationnel à la programmation du Centre. Il prévoit également un financement à durée déterminée de 10 millions de dollars sur 2 ans pour des travaux de rénovation.

Ce soutien renouvelé, qui débutera en 2026-2027, aidera le Centre à continuer de jouer son rôle de pôle dynamique et accessible pour les artistes canadiens et les programmes de formation artistique, ainsi que d'espace animé offrant des expériences de grande qualité. Il contribuera également à préserver plus de 100 emplois et à tirer parti d'occasions uniques pour attirer des rencontres majeures dans la ville.

Citations

« Depuis des décennies, le Harbourfront Centre donne vie à la créativité et met en valeur les talents de calibre mondial dans les domaines des arts visuels, de la littérature, de la musique, de la danse et du théâtre. Le Centre est un lieu de rassemblement pour les artistes et les communautés, un lieu où notre culture et nos histoires sont partagées avec le monde entier. Le renouvellement de ce financement par notre gouvernement garantira que le Centre continue de renforcer à la fois notre identité culturelle et notre économie, car une scène artistique dynamique enrichit non seulement notre culture, elle soutient l'emploi, attire les visiteurs et renforce l'économie créative du Canada. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le soutien fédéral est essentiel pour garantir que le Harbourfront Centre puisse continuer à offrir à la population canadienne des expériences accessibles dans les domaines des arts, de la culture, de l'apprentissage et des loisirs. En tant que plateforme nationale pour les artistes canadiens et autochtones, nous jouons un rôle important dans le rapprochement des communautés et le renforcement d'une identité canadienne confiante et résiliente. Grâce à cet investissement, nous pourrons continuer à accueillir des millions de visiteurs chaque année et demeurer un lieu de rassemblement animé et inclusif du secteur riverain de Toronto. »

- Tenio Evangelista, président et président du conseil d'administration, Harbourfront Centre

Les faits en bref

Le Harbourfront Centre est le campus communautaire du secteur riverain de Toronto dédié aux arts, à la culture, à l'éducation et aux loisirs. Le Centre, dont le campus s'étend sur 10 acres en plein cœur du quartier riverain, est un organisme culturel à but non lucratif qui propose tout au long de l'année des programmes et des activités accessibles à tous les publics. Il soutient des artistes canadiens de renom et de la relève œuvrant dans diverses disciplines, en plus d'être un haut lieu de loisirs pour les quelque 6,3 millions de personnes qu'il accueille annuellement.

La programmation du Centre soutient un large éventail d'artistes et de communautés. Le Centre engage plus de 1 000 artistes professionnels chaque année et s'associe à plus de 25 organismes artistiques en tout genre pour offrir sa programmation axée sur les arts.

L'objectif du Programme de financement du Harbourfront Centre est d'aider le Centre à mobiliser des fonds et des recettes provenant d'autres sources, ce qui lui permettra de soutenir ses activités artistiques, culturelles et récréatives. Le Programme contribue à établir une base stable pour l'administration et le fonctionnement du Centre.

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SOURCE Patrimoine canadien

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