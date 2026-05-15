Le gouvernement du Canada soutient des projets visant à souligner le 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726 à Epekwitk, à l'Île-du-Prince-Édouard

LENNOX ISLAND, PE, le 15 mai 2026 /CNW/ - Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui permettent de rassembler les communautés, de célébrer la diversité culturelle ainsi que les savoirs et les traditions autochtones, et d'avancer sur la voie commune de la réconciliation.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un financement pour des activités commémoratives qui se dérouleront à l'Île-du-Prince-Édouard à l'occasion du 300e anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié de 1726. Ce traité est un accord historique entre la Couronne britannique et les Mi'kmaq des Maritimes qui a établi des relations continues fondées sur le respect mutuel, la coopération et l'utilisation partagée des terres.

Totalisant 65 287 $, ce financement permettra à la communauté mi'kmaq de Lennox Island de présenter des festivités visant à célébrer le 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié. Parmi les activités offertes, mentionnons des séances de narration de contes par des aînés, des ateliers artistiques et culturels, ainsi que divers spectacles de tambours, de danses et de chants traditionnels.

En octroyant cet appui, le gouvernement du Canada poursuit son engagement à reconnaître les traditions et l'histoire des Autochtones, ainsi que les moments qui façonnent notre cheminement collectif sur ce territoire.

Citations

« Grâce à cet investissement, les communautés de l'Île-du-Prince-Édouard pourront se rassembler pour célébrer les cultures et les récits autochtones qui façonnent la province. Ensemble, honorons les traités de paix et d'amitié et faisons vivre la diversité culturelle, les savoirs et les traditions autochtones. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les traités de paix et d'amitié sont des accords évolutifs qui guident encore aujourd'hui nos relations, nos responsabilités et notre mode de vie en tant que peuple mi'kmaq. Grâce à ce projet, la Première Nation de Lennox Island offrira à la communauté et aux visiteurs des occasions de se réunir pour célébrer, apprendre et réfléchir pendant les quatre saisons de l'année. Nous sommes fiers d'honorer nos ancêtres, d'élever notre culture et de veiller à ce que les générations à venir comprennent l'importance des traités et leur pertinence à long terme. »

- Tabatha Bernard, cheffe, Première Nation de Lennox Island

Les faits en bref

Lennox Island est une île située dans la baie de Malpèque, au large de la côte nord-ouest de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle abrite la Première Nation de Lennox Island, qui fait partie du peuple mi'kmaq.

Lennox Island abrite environ 450 résidents, et la bande compte au total plus de 1 000 membres. Haut lieu de la culture mi'kmaq, l'île propose des expériences touristiques telles que la broderie à l'aide de poils de porc-épic, la narration de contes et la cuisine traditionnelle.

Les Traités de paix et d'amitié sont une série d'accords signés de 1725 à 1779 entre la Couronne britannique et les nations Mi'kmaq, Wolastoqiyik (Malécites) et Passamaquoddy. Ils se sont concentrés sur la paix, le commerce et la coexistence, à la suite de nombreux conflits entre les colonies et les Premières Nations. Ils ne concernaient pas la cession de terres et continuent, encore aujourd'hui, d'affirmer les droits des Autochtones (y compris la chasse et la pêche).

Le volet Commémorations communautaires du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine accorde des subventions aux organismes qui célèbrent le 100e anniversaire ou l'anniversaire subséquent (par tranches de 25 ans) d'un événement historique local important ou d'une personnalité locale marquante.

Liens connexes

Lennox Island First Nation (en anglais seulement)

Commémorations communautaires - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]