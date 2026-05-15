Le gouvernement du Canada soutient la commémoration du 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726

LENNOX ISLAND, PE, le 14 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annoncera vendredi un financement pour souligner le 300e anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié de 1726 à l'Île-du-Prince-Édouard.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 15 mai 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le jeudi 14 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]