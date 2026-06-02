Le renouvellement de cinq ans soutiendra huit organismes des Prairies qui offrent des services de soutien aux entrepreneurs ayant une incapacité en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba

EDMONTON, AB, le 2 juin 2026 /CNW/ - Les entrepreneurs ayant une incapacité rencontrent souvent des obstacles pour accéder au capital, aux services spécialisés pour les entreprises, au mentorat et aux soutiens personnalisés nécessaires pour démarrer, croître et faire prospérer les entreprises. Le Programme d'aide aux entrepreneurs ayant une incapacité (PAEI), propre à l'Ouest canadien, fournit des renseignements commerciaux, des formations et des services de perfectionnement, de mentorat et de conseils individuels aux entrepreneurs ayant une incapacité.

Le gouvernement du Canada renouvelle son soutien au Programme d’aide aux entrepreneurs ayant une incapacité pour les provinces des Prairies (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé 5,5 millions de dollars en financement non remboursable, de PrairiesCan, pour les cinq prochaines années, afin de soutenir huit organismes qui mettent en œuvre le PAEI au sein des communautés des Prairies.

Le PAEI affiche d'excellents résultats en matière de promotion de la participation économique inclusive et il aide les entrepreneurs à transformer des idées innovantes en entreprises durables. Au cours des quatre dernières années, le programme a contribué à créer, à maintenir ou à faire croître plus de 490 entreprises, à dispenser plus de 8 200 services de conseils aux entreprises et à offrir un soutien direct à plus de 1 880 entrepreneurs ayant une incapacité partout en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

En renouvelant le programme pour cinq années supplémentaires, PrairiesCan continue de soutenir une économie plus accessible, inclusive et résiliente, aidant les entrepreneurs ayant une incapacité à transformer des idées en entreprises viables qui contribuent à une économie des Prairies forte, résiliente et inclusive.

Citations

« Le renouvellement du Programme d'aide aux entrepreneurs ayant une incapacité garantit que les entrepreneurs en devenir et établis en situation d'incapacité continuent de recevoir un soutien pratique et personnalisé pour démarrer et faire croître des entreprises prospères dans l'économie des Prairies. Cet investissement reflète l'engagement de notre gouvernement à bâtir une économie plus résiliente et inclusive, dans laquelle chacun a la possibilité de réussir et de contribuer à la croissance économique des Prairies et du Canada. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

Faits en bref

Créé en 1997, le Programme d'aide aux entrepreneurs ayant une incapacité (PAEI) offre aux personnes ayant une incapacité des services d'information et de conseils aux entreprises, de formation et de perfectionnement, de mentorat et de conseils individuels, et d'orientation vers d'autres fournisseurs de services et fournisseurs de capitaux potentiels.

Huit organismes assurent la prestation du PAEI dans les Prairies. Dans cinq grandes zones urbaines, le programme est offert par des organismes locaux à but non lucratif, notamment Prospect Human Services Society à Edmonton, Momentum Community Economic Development Society à Calgary, South Saskatchewan Independent Living Centre Inc. à Regina, Ability Hub YXE Inc. à Saskatoon, et Equal Opportunities West Inc. à Winnipeg. À l'extérieur de ces villes, le programme est offert par Community Futures Network of Alberta, Community Futures Saskatchewan Inc. et Community Futures Manitoba Inc.

Dans les provinces des Prairies, plus de 28 % de la population de 15 ans et plus (soit environ 1,4 million de personnes) a une ou plusieurs incapacités, selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. Le taux de participation des personnes ayant une incapacité sur le marché du travail n'est que de 74,1 % par rapport à 85,4 % pour le grand public. Cela représente près de 97 510 personnes ayant une incapacité dans les Prairies qui ne font pas partie de la main-d'œuvre.

Les fonds du renouvellement de cinq ans seront attribués selon les montants annuels actuels de financement pour chacun des huit organismes.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781 ; David Lauer, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-549-1816