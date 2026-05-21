Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
21 mai, 2026, 09:00 ET
SASKATOON, SK, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), accompagnée de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, annoncera un financement fédéral visant à appuyer les entreprises de la Saskatchewan.
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Date :
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21 mai 2026
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Heure :
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14 h HAR
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Endroit :
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DynaIndustrial GP Inc.
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Cet événement est ouvert aux médias et les
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ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources : Lorena Yanes, Conseillère principale des communications numériques, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-630-6963; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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