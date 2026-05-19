Les investissements de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle aideront cinq organisations basées en Alberta à améliorer leur productivité et à commercialiser des solutions d'intelligence artificielle.

EDMONTON, AB, le 19 mai 2026 /CNW/ - Dans une économie mondiale en pleine évolution et de plus en plus concurrentielle, l'intelligence artificielle (IA) transforme les secteurs d'activité et redéfinit le mode de fonctionnement des entreprises, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière d'innovation, de productivité et de croissance économique. Pour bâtir l'économie la plus forte du G7, nous devons faire preuve de capacité d'innovation et jouer un rôle de premier plan dans les technologies émergentes, tout en renforçant notre leadership en matière d'utilisation responsable de l'IA.

6,8 millions de dollars destinés aux entreprises de l’Alberta pour appuyer l’innovation et la commercialisation dans le domaine de l’IA (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement fédéral de 6,8 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale sur l'intelligence artificielle (IRIA) pour cinq projets en Alberta.

Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra plus de 70 emplois en Alberta et renforcera les capacités nationales du Canada en matière de technologie et d'innovation en IA. Ces investissements aideront les entreprises et les organisations à introduire leurs technologies sur de nouveaux marchés, à améliorer leur productivité et leur compétitivité, et à offrir des possibilités de recherche et d'expérimentation afin de soutenir la croissance et l'innovation.

Ces investissements stratégiques réalisés dans le cadre de l'IRIA concrétisent l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente, tout en accélérant le développement d'infrastructures de données et d'IA essentielles pour le Canada.

Tous les détails sur ces projets se trouvent dans le document d'information ci-joint.

Citations

« Edmonton et l'Alberta regorgent de talents de classe mondiale, d'entreprises ambitieuses et d'un secteur technologique en pleine croissance qui contribue à faire de l'Alberta un leader dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Au moment où l'intelligence artificielle transforme la manière dont les entreprises innovent, rivalisent et prennent de l'expansion, notre gouvernement est fier d'investir dans les entreprises albertaines qui développent et adoptent des technologies de pointe. L'investissement d'aujourd'hui contribuera à transformer les idées canadiennes en une véritable croissance économique, à renforcer la compétitivité de l'Alberta et à créer des emplois de qualité ici même, chez nous. »

- L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Partout en Alberta, des innovateurs transforment l'intelligence artificielle en solutions concrètes et commercialisables qui stimulent la croissance économique et renforcent la compétitivité mondiale du Canada. Dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle, notre nouveau gouvernement soutient les organisations canadiennes dans leurs efforts pour faire avancer la recherche de pointe, commercialiser de nouvelles technologies et développer leurs activités. En accompagnant l'innovation depuis sa découverte jusqu'à sa commercialisation, nous créons des emplois de qualité, soutenons la croissance des entreprises et renforçons la capacité du Canada à jouer un rôle de premier plan dans l'économie numérique. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Faits en bref

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 2,4 milliards de dollars visant à consolider l'avance du Canada dans le domaine de l'IA. Cet investissement comprend des mesures destinées à accélérer la création d'emplois dans ce secteur, à stimuler la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA, ainsi qu'à garantir une adoption responsable de cette technologie.

PrairiesCan a reçu 33,8 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre l'IRIA, à partir de 2024-2025.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de participation à l'IRIA. Les candidats sont encouragés à soumettre leurs déclarations d'intérêt dès que possible.

Document d'information : Le gouvernement du Canada annonce son soutien à l'innovation et à la commercialisation en intelligence artificielle en Alberta.

L'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA), mise en œuvre par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies, s'inscrit dans la stratégie du gouvernement du Canada visant à aider les entreprises de tout le Canada à rester compétitives et à prendre de l'expansion dans une économie mondiale en constante évolution. L'IRIA fournit 200 millions de dollars pour aider les entreprises à commercialiser de nouvelles technologies d'IA et à accélérer leur adoption dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, les technologies propres, les soins de santé et la fabrication. Ce financement remboursable et non remboursable sans intérêt fait partie de l'engagement pris par le gouvernement dans son budget de 2024 de faire du Canada un chef de file mondial en matière d'IA.

Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé son soutien dans le cadre de l'IRIA pour les cinq projets suivants en Alberta, représentant un investissement fédéral total de 6 800 000 $ :

Darkhorse Emergency Corp. 1 000 000 $ (financement remboursable)



La plateforme d'analyse et les services basés sur l'IA de Darkhorse Emergency permettront de développer des solutions qui optimisent à la fois l'analyse des risques et l'allocation des ressources dans le cadre des services de gestion des interventions d'urgence destinés aux services d'incendie et aux services d'urgence.





La plateforme d'analyse et les services basés sur l'IA de Darkhorse Emergency permettront de développer des solutions qui optimisent à la fois l'analyse des risques et l'allocation des ressources dans le cadre des services de gestion des interventions d'urgence destinés aux services d'incendie et aux services d'urgence. Localintel Inc. 500 000 $ (financement remboursable)



Localintel commercialisera sa plateforme de contenu d'intelligence de localisation qui transforme des données de localisation complexes et fragmentées en contenu personnalisé et prêt à être utilisé, grâce à des visualisations interactives et des outils automatisés destinés aux municipalités et aux organismes de développement économique.





Localintel commercialisera sa plateforme de contenu d'intelligence de localisation qui transforme des données de localisation complexes et fragmentées en contenu personnalisé et prêt à être utilisé, grâce à des visualisations interactives et des outils automatisés destinés aux municipalités et aux organismes de développement économique. NTWIST Inc. 1 000 000 $ (financement remboursable)



NTWIST accélérera la commercialisation et l'adoption par le marché de ses solutions basées sur l'IA afin d'améliorer la productivité et la compétitivité dans les secteurs de la fabrication de pointe caractérisés par une grande diversité de produits et de faibles volumes de production.





NTWIST accélérera la commercialisation et l'adoption par le marché de ses solutions basées sur l'IA afin d'améliorer la productivité et la compétitivité dans les secteurs de la fabrication de pointe caractérisés par une grande diversité de produits et de faibles volumes de production. Université de l'Alberta 3 000 000 $ (financement non remboursable)



L'initiative canadienne AI Compute Vault de l'Université de l'Alberta renforcera la souveraineté du Canada en IA en offrant une infrastructure informatique sécurisée et hautement performante, ainsi que l'expertise nécessaire pour accélérer la commercialisation des technologies d'IA. Ce projet offrira aux entreprises et aux partenaires de l'écosystème de l'innovation un accès sécurisé à des environnements infonuagiques de pointe, permettant ainsi le développement et le déploiement de solutions d'IA dans des domaines prioritaires tels que la défense, la sécurité, les technologies à double usage, les technologies de pointe et d'autres secteurs d'importance stratégique.





L'initiative canadienne AI Compute Vault de l'Université de l'Alberta renforcera la souveraineté du Canada en IA en offrant une infrastructure informatique sécurisée et hautement performante, ainsi que l'expertise nécessaire pour accélérer la commercialisation des technologies d'IA. Ce projet offrira aux entreprises et aux partenaires de l'écosystème de l'innovation un accès sécurisé à des environnements infonuagiques de pointe, permettant ainsi le développement et le déploiement de solutions d'IA dans des domaines prioritaires tels que la défense, la sécurité, les technologies à double usage, les technologies de pointe et d'autres secteurs d'importance stratégique. Vertical City Inc. 1 300 000 $ (financement remboursable)



Vertical City étendra ses logiciels d'IA et d'apprentissage automatique afin de soutenir son expansion sur le marché mondial. Cela permettra d'améliorer la technologie en vue de son déploiement sur des systèmes externes, d'accroître la compatibilité et les performances, et contribuera à l'augmentation des recettes d'exportation et à la création d'emplois.

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ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170