Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien visant à aider les entreprises de la Saskatchewan touchées par les droits de douane English

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Prairies Economic Development Canada

20 mai, 2026, 14:49 ET

SASKATOON, SK, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), accompagnée de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, annoncera un financement fédéral visant à appuyer les entreprises de la Saskatchewan.

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Illustration de la province du Saskatchewan avec un marqueur de localisation indiquant où se trouve Saskatoon, accompagné du texte : « Avis aux médias; Saskatoon (Saskatchewan) ». (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)
Illustration de la province du Saskatchewan avec un marqueur de localisation indiquant où se trouve Saskatoon, accompagné du texte : « Avis aux médias; Saskatoon (Saskatchewan) ». (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date :

     21 mai 2026


Heure :

     14 h HAR


Endroit :

     DynaIndustrial GP Inc.
      277, chemin Sherwood
      Municipalité rurale de Sherwood (Saskatchewan)



      Cet événement est ouvert aux médias et les
      conférenciers seront disponibles pour répondre aux
      questions après l'annonce.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Lorena Yanes, Conseillère principale des communications numériques, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-630-6963; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781

Profil de l'entreprise

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