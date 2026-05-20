SASKATOON, SK, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), accompagnée de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, annoncera un financement fédéral visant à appuyer les entreprises de la Saskatchewan.

Illustration de la province du Saskatchewan avec un marqueur de localisation indiquant où se trouve Saskatoon, accompagné du texte : « Avis aux médias; Saskatoon (Saskatchewan) ». (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date : 21 mai 2026



Heure : 14 h HAR



Endroit : DynaIndustrial GP Inc.

277, chemin Sherwood

Municipalité rurale de Sherwood (Saskatchewan)





Cet événement est ouvert aux médias et les

conférenciers seront disponibles pour répondre aux

questions après l'annonce.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Lorena Yanes, Conseillère principale des communications numériques, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-630-6963; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781