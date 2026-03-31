TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger les Canadiens de la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Qu'il s'agisse d'interdire les armes à feu de style arme d'assaut ou de renforcer les protections à nos frontières, le gouvernement poursuit ses nombreux efforts visant à lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Canada. La prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs avant même qu'elle ne survienne est au cœur de ces efforts.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé que le gouvernement du Canada a l'intention de prolonger son soutien à des initiatives de prévention de la violence liée aux armes à feu en octroyant jusqu'à 157,5 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) au cours des trois prochaines années. Le FBCS aide des municipalités et des communautés autochtones à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Dans le cadre du FBCS, un financement est accordé aux municipalités et aux communautés autochtones afin de soutenir des organismes communautaires qui travaillent auprès d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes qui sont impliqués dans des gangs ou qui risquent de l'être. Ces initiatives visent à agir sur les conditions sociales et économiques susceptibles de contribuer à la criminalité. Au Québec, le financement est accordé au gouvernement provincial.

Cet investissement renouvelé prévu souligne l'engagement du gouvernement à appuyer des initiatives efficaces, fondées sur des données probantes, axées sur les communautés, qui préviennent la violence liée aux armes à feu et aux gangs, et reconnaît les retombées positives du FBCS dans des collectivités partout au pays. Sécurité publique Canada collaborera avec les partenaires de projets afin de cerner leurs besoins au cours des trois prochaines années.

Citations

« Ce programme fonctionne et c'est pourquoi notre gouvernement continue de le soutenir. Le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires s'attaque aux causes profondes de la criminalité afin que les jeunes les plus vulnérables puissent entrevoir de meilleures perspectives qu'une vie de crime et aient de réelles chances de réussir à long terme. Cet investissement prévu de 157,5 millions de dollars continuera de soutenir les municipalités et les communautés autochtones dans leurs efforts visant à mettre fin à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans leurs quartiers. »

--L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les programmes communautaires qui aident les jeunes à tisser des liens avec des mentors, à acquérir des compétences et à gérer les conflits de façon positive contribuent à bâtir des quartiers plus sûrs et plus solides. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la Ville de Toronto, afin de bâtir une ville plus sécuritaire pour l'ensemble de la population. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires fédéraux et les organismes communautaires afin d'appuyer des programmes qui s'attaquent aux causes profondes de la violence et offrent aux jeunes de meilleures perspectives d'avenir. »

--Olivia Chow, mairesse de Toronto

Faits en bref

Le renouvellement anticipé du FBCS s'appuierait sur l'investissement de 250 millions de dollars annoncé en mars 2022, en accordant un financement aux municipalités et aux communautés autochtones là où les besoins sont les plus grands à l'échelle du Canada.

Les municipalités et les communautés autochtones bénéficient d'un accès prioritaire au financement du FBCS en fonction de la nature et de la gravité de la criminalité sur leur territoire.

Des travaux sont en cours pour prolonger à court terme les ententes actuelles du FBCS afin de garantir la sécurité opérationnelle. D'autres bénéficiaires admissibles, sélectionnés en fonction de critères factuels, seront pris en considération à une date ultérieure.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement du Canada a investi 1,5 milliard de dollars pour renforcer l'application de la loi et les programmes de prévention des gangs, notamment l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs et le FBCS, afin d'aider à prévenir la criminalité et la violence liées aux armes à feu et aux gangs avant qu'elles ne surviennent.

Ce programme complète le financement et les programmes en cours offerts dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, tels que le Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (FLVAFG) et le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]