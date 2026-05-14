OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Une économie inclusive est essentielle pour donner au pays des assises solides. Lorsqu'ils disposent des outils pour lancer et faire croître leur entreprise, les entrepreneurs noirs sont en mesure de créer des emplois, de stimuler l'innovation et de renforcer les communautés à l'échelle locale.

Aujourd'hui, le député de Hull-Aylmer, l'honorable Greg Fergus, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, le renouvellement du partenariat avec l'Université Carleton pour qu'elle continue de diriger le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Depuis son lancement en 2022, le Carrefour du savoir s'est démarqué comme centre de recherche, de données et d'idées sur l'écosystème de l'entrepreneuriat noir au Canada. Il a notamment publié, en 2024, la Carte de l'écosystème de l'entrepreneuriat noir.

Le député Fergus a également souligné la nomination par l'Université Carleton de John Nelson à titre de directeur général du Carrefour du savoir. Au cours des 15 dernières années, M. Nelson a occupé divers postes à l'Université Carleton. Il agit notamment comme ambassadeur au sein de la Chambre de commerce d'Ottawa et comme mentor au sein du Black Coaches Collective. M. Nelson joue un rôle actif dans l'accueil de nouveaux immigrants en leur offrant soutien et mentorat dans le cadre de leur transition au marché du travail canadien. Il facilite aussi la mise sur pied de partenariats avec des collaborateurs de l'écosystème ottavien de l'entrepreneuriat.

Le Carrefour du savoir est un important pilier du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du gouvernement du Canada. Le Programme offre aussi du financement par l'entremise du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, de même que des conseils, de la formation entrepreneuriale et des occasions de réseautage par l'intermédiaire des organismes financés au titre du Fonds pour l'écosystème.

En 2025, la ministre Valdez a annoncé un investissement additionnel de 189 millions de dollars sur cinq ans dans le Programme. Ce financement permettra de maintenir les flux de capitaux, d'élargir les services consultatifs et d'approfondir les activités de recherche, ce qui facilitera le démarrage, le développement et la réussite d'un nombre accru d'entreprises appartenant à des personnes noires.

En plus de produire des retombées économiques directes, le Programme renouvelé continuera d'étayer les efforts du gouvernement fédéral dans sa lutte contre le racisme et les obstacles systémiques à l'égard des personnes noires. Le Programme constitue une initiative économique clé contribuant à la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

Citations

« Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires fait partie intégrante de la stratégie du gouvernement visant un entrepreneuriat inclusif. Le Carrefour du savoir joue un rôle déterminant, car il contribue à mettre en lumière les écosystèmes de l'entrepreneuriat au Canada. Depuis les quatre dernières années, l'Université Carleton est un partenaire clé, et le renouvellement de ce partenariat assurera la poursuite des activités du Carrefour du savoir en tant que centre de recherche, de données et d'idées sur l'écosystème de l'entrepreneuriat noir au pays. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« Les entrepreneurs noirs talentueux du Canada ont toujours fait preuve de détermination. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un meilleur accès aux capitaux, aux réseaux, et aux données qui reflètent véritablement leur réalité. Le Carrefour du savoir contribue à l'établissement de ces assises. Je suis fier de voir ce partenariat se poursuivre et encore plus fier d'accueillir John Nelson à la direction générale du Carrefour. Nous devons veiller à ce que les entrepreneurs noirs puissent lancer, développer et faire prospérer leur entreprise. C'est l'économie canadienne qui en tirera profit. »

- Le député de Hull-Aylmer, l'honorable Greg Fergus

« La prospérité mutuelle et les retombées de l'inclusivité étant au cœur de ses priorités, l'Université Carleton est enchantée du renouvellement de son partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ce qui lui permettra de poursuivre les importants travaux du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Grâce à ce soutien, le Carrefour du savoir pourra approfondir et élargir son rôle comme source incontournable de données fiables et crédibles, comme répertoire de connaissances pertinentes digne de confiance et comme catalyseur de collaborations et d'innovations axées sur les données qui appuie l'entrepreneuriat noir, fait croître les entreprises de propriété noire et renforce l'économie canadienne, au profit de l'ensemble de la population. »

- Le recteur et vice-chancelier de l'Université Carleton, Wisdom Tettey

Faits en bref

Lancé en 2021, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires fournit un soutien financier ainsi qu'un appui dans d'autres domaines, notamment du financement, de la formation, du mentorat et des occasions de réseautage. Ce programme rehausse également la qualité et la disponibilité des données sur les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise noirs de l'ensemble du Canada. Il comporte trois volets, soit le Fonds de prêts, le Carrefour du savoir et le Fonds pour l'écosystème.

Le gouvernement fédéral a alloué au Programme un financement additionnel pouvant atteindre 189 millions de dollars sur cinq ans, de 2025 à 2030, dont des sommes : aux agences de développement régional, pour qu'elles continuent à mettre en œuvre le Fonds pour l'écosystème à l'échelle du Canada; à l'Université Carleton, pour qu'elle continue d'administrer le Carrefour du savoir et améliore la qualité et la disponibilité des données sur l'écosystème de l'entrepreneuriat noir au Canada; au Fonds de prêts, pour qu'il consente des prêts d'un maximum de 250 000 $, de concert avec la Banque de développement du Canada, à des entrepreneurs et à des propriétaires d'entreprise noirs de toutes les régions du pays.

En date du 31 mars 2025, plus de 24 000 entreprises de propriété noire avaient reçu du soutien de l'écosystème sous la forme de mentorat, de formation ou d'occasions de réseautage. En date du mois de mars 2026, 875 prêts d'une valeur de plus de 75,8 millions de dollars avaient été approuvés pour aider les entrepreneurs noirs à lancer, à faire croître et à exploiter leur entreprise.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]