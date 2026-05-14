BEHCHOKǪ̀, NT, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, fera une annonce, en compagnie de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, concernant l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les Territoires du Nord-Ouest.

Une période de questions suivra.

Date : Le vendredi 15 mai 2026

Heure : 10 h 15 (heure des Rocheuses)

Lieu :

Centre culturel de Behchokǫ̀

Hall principal

111 Donda Tili

Behchokǫ̀ (Territoires du Nord-Ouest)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]