SLEMON PARK, PE, le 13 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un investissement de 55,7 millions de dollars dans MDS Coating Technologies Corporation (MDS) au titre du Fonds de réponse stratégique. L'entreprise mène un projet de 212,9 millions de dollars qui vise à mettre au point et à commercialiser sa technologie de revêtement protecteur destinée aux moteurs d'aéronef. Le gouvernement du Canada investit de manière stratégique pour renforcer la base industrielle à double usage (civil et militaire) et pour faire de l'aéronautique une capacité souveraine clé. Le secteur tirera ainsi parti de ses avantages commerciaux tout en bâtissant ses capacités industrielles à long terme.

MDS est une entreprise de technologies de revêtements aéronautiques établie à l'Île-du-Prince-Édouard, spécialisée dans la conception, le développement et l'application de nanorevêtements pour les moteurs d'aéronef. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à l'entreprise d'agrandir ses installations et d'accroître ses capacités de fabrication de revêtements aéronautiques de nouvelle génération. Les technologies de MDS sont conçues pour améliorer la durabilité des moteurs tout en maintenant leurs performances, ce qui se traduit par une diminution des coûts d'entretien et de la consommation de carburant. Ce projet donnera à MDS les moyens de répondre à la demande mondiale croissante de produits durables pour l'aviation, et consolidera ainsi la position du Canada au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale des moteurs d'aéronef.

L'investissement du gouvernement du Canada dans MDS contribuera à la création et au maintien de jusqu'à 230 emplois. L'entreprise offrira également 70 stages d'alternance travail-études à des étudiants pendant la période de mise en œuvre du projet. Le gouvernement est déterminé à bâtir dans l'Atlantique une économie forte, concurrentielle et prête à prendre le virage vers la carboneutralité. L'annonce d'aujourd'hui est historique, puisqu'elle marque le plus important investissement gouvernemental à ce jour dans les secteurs de l'aéronautique et des technologies à double usage à l'Île-du-Prince-Édouard, tout en faisant progresser plusieurs des capacités souveraines énoncées dans l'ambitieuse Stratégie industrielle de défense du Canada. Le partenariat entre les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard démontre à quel point la collaboration entre les gouvernements et l'industrie est synonyme de croissance, de résilience et de possibilités partout au pays.

L'économie mondiale connaît une transformation rapide, et le gouvernement du Canada se concentre sur ce qui relève de son contrôle. Il s'emploie à renforcer la base industrielle de défense pour bâtir une économie souveraine et résiliente, où les industries et les travailleurs essentiels à la sécurité nationale occupent une place de premier plan.

Citations

« Cet investissement dans MDS Coating Technologies constitue un jalon déterminant pour l'industrie aéronautique de l'Île-du-Prince-Édouard. En investissant dans l'innovation durable, notre gouvernement renforce les chaînes d'approvisionnement nationales, crée des emplois de qualité pour les résidents de l'Île et affermit la souveraineté économique et militaire du Canada grâce à des capacités aérospatiales essentielles à double usage. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Dotée de solides capacités dans le secteur de l'aéronautique de pointe, l'Île-du-Prince-Édouard démontre non seulement sa volonté, mais aussi sa capacité de contribuer aux ambitions industrielles du pays en matière de défense. Notre partenariat soutenu avec MDS garantit que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral favoriseront ensemble le développement ici même des technologies de rupture nécessaires pour assurer la souveraineté future du Canada. »

- Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Rob Lantz

« La réussite soutenue d'entreprises de premier plan comme MDS Coating Technologies démontre que notre petite province peut être un pôle stratégique d'innovation, capable d'exporter avec succès des technologies propres brevetées de classe mondiale, ainsi que des solutions en aviation commerciale et en défense. L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne clairement de notre volonté non seulement d'appuyer l'agrandissement des installations de MDS et la création d'emplois, mais aussi de manifester notre confiance envers les entreprises insulaires à mesure qu'elles saisissent les occasions mondiales de croissance et de diversification. »

- La ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Intelligence artificielle de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Jenn Redmond

« L'Île-du-Prince-Édouard dispose des talents et des établissements d'enseignement postsecondaires nécessaires pour former la main-d'œuvre hautement qualifiée dont MDS Coating Technologies a besoin aujourd'hui et pour les années à venir. Cette expansion envoie un signal clair aux étudiants et aux professionnels en poste, à savoir qu'il est tout à fait possible de mener une carrière dans les secteurs de la fabrication de pointe, de l'aérospatiale, des technologies propres et de la défense, ici même sur l'île. »

- Le ministre de la Main-d'œuvre et des Études supérieures de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Zack Bell

« Cet investissement marque une étape charnière pour MDS Coating et témoigne de la solidité du partenariat entre l'industrie et les différents ordres de gouvernement. Depuis plus de 25 ans, nos technologies de revêtement de pointe contribuent à améliorer la durabilité, l'efficacité et l'empreinte écologique des moteurs à turbine partout dans le monde, ce qui est le reflet du dévouement, de l'esprit d'innovation et de l'engagement de toute l'équipe de MDS. Cette nouvelle phase permettra de créer un centre d'excellence en revêtements de calibre mondial, de renforcer notre présence à l'échelle internationale, d'accroître nos capacités, de créer des emplois hautement qualifiés ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, et de propulser MDS à l'avant-garde de la prochaine génération d'innovations en aéronautique. »

- Le président et chef de l'exploitation de MDS Coating Technologies Corporation, Phil Rodger

Faits en bref

Le Fonds de réponse stratégique (FRS) aide les industries canadiennes à innover, à s'adapter et à soutenir la concurrence dans une économie mondiale changeante. Le FRS appuie des projets transformateurs de grande envergure qui assurent la résilience économique, renforcent les chaînes d'approvisionnement et protègent les emplois de qualité dans des secteurs clés comme l'acier, l'aluminium, l'automobile, les produits forestiers, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe.

Fondée en 1997, MDS se spécialise en technologies de revêtement pour le secteur aéronautique. Elle conçoit, met au point et applique des revêtements de protection à couche mince (nanorevêtements) destinés aux compresseurs des turbines à gaz d'avion.

MDS, qui compte environ 100 employés, est l'un des plus importants employeurs du secteur manufacturier à l'Île-du-Prince-Édouard. L'entreprise exploite un centre d'excellence en fabrication à Slemon Park, à l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu'une installation de recherche-développement à Montréal, au Québec.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]