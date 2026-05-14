Le nouvel organisme établira des liens entre des étudiants talentueux aux cycles supérieurs et des entreprises pour accélérer l'innovation

OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé un investissement de 29,2 millions de dollars dans Talent Innovation Canada (TICAN), un nouvel organisme national sans but lucratif dirigé par l'industrie qui mettra en relation les meilleurs talents en recherche-développement (R-D) des universités du Canada et des entreprises novatrices. Cette initiative soutiendra des entreprises à forte croissance en plaçant des étudiants talentueux dans des rôles de R-D à forte incidence, ce qui renforcera la main-d'œuvre et favorisera la croissance économique à long terme. Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer l'écosystème national de recherche et d'innovation.

TICAN travaillera avec des entreprises pour cerner des défis de R-D en vue de répondre aux besoins de l'industrie dans quatre domaines sectoriels stratégiques :

Mobilité

Croissance propre

Biofabrication et sciences de la vie

Microélectronique et technologies de l'information et des communications

TICAN jumellera ensuite les entreprises à des personnes de talent à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat au sein d'établissements canadiens de premier plan afin de relever des défis dans ces domaines. L'intégration de talents hautement qualifiés favorisera le développement de nouvelles technologies, accélérera la commercialisation des résultats de recherche et contribuera à accroître le volume de propriété intellectuelle canadienne.

L'investissement dans TICAN s'inscrit dans le plan transformateur du gouvernement du Canada pour bâtir une économie plus robuste et autosuffisante en stimulant la capacité nationale d'innovation et en favorisant l'expansion des technologies canadiennes vers les marchés mondiaux. En appuyant le développement de technologies de pointe et le renforcement des chaînes d'approvisionnement clés au pays, le gouvernement favorise la résilience économique et l'innovation.

Citations

« Le Canada compte des chercheurs et d'autres talents exceptionnels qui se classent parmi les meilleurs au monde. L'investissement dans Talent Innovation Canada aidera à commercialiser les découvertes incroyables réalisées par des chercheurs canadiens, à accélérer la croissance industrielle et à rehausser la compétitivité économique du pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La capacité du Canada à soutenir la concurrence dépendra de l'efficacité avec laquelle nous concevons et appliquons les nouvelles technologies. Cela commence avec les talents. En arrimant des chercheurs hautement spécialisés à des entreprises canadiennes pour qu'ils puissent ensemble résoudre des enjeux réels, Talent Innovation Canada renforcera notre capacité d'innovation et de commercialisation, tout en faisant croître les industries qui définiront notre avenir. »

- Le président-directeur général de Talent Innovation Canada, Arvind Gupta

Faits en bref

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de collaborer dans le cadre de l'initiative de talent pour l'innovation du Canada pour élaborer une initiative pilote dans le but de créer une main-d'œuvre exceptionnelle en recherche-développement au Canada.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, le gouvernement a proposé de fournir 29,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de l'exercice 2025-2026, pour soutenir ce projet pilote dirigé par l'industrie qui permettrait d'attirer des étudiants d'exception, de faciliter leur formation et les intégrer dans des secteurs clés.

TICAN, de concert avec ses partenaires des universités et des entreprises, collaborera avec des organismes fédéraux, des organisations fédérales financées par de tierces parties et une vaste gamme d'organisations axées sur le développement économique local ou régional ainsi que sur l'innovation.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gouvernement du Canada, Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Talent Innovation Canada, Mallory Clyne, Directrice principale, Clyne Public Affairs, [email protected]