OTTAWA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le renouvellement du mandat de Marie-Josée Houle à titre de défenseure fédérale du logement à compter du 21 février 2025 pour une période de trois ans.

En tant que défenseure fédérale du logement, Mme Houle continuera à surveiller la mise en œuvre de la politique du logement et à évaluer ses répercussions sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables en menant des recherches indépendantes, en consultant des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou vécu dans l'itinérance, en collaborant avec les groupes vulnérables et les organisations de la société civile, en examinant des documents relatifs aux problèmes systémiques en matière de logement qui relèvent de la compétence fédérale, ainsi qu'en présentant des recommandations au ministre afin de faire progresser la politique du logement du gouvernement du Canada.

Mme Houle a été nommée première défenseure fédérale du logement du Canada en 2022 et est reconnue pour son activisme communautaire, son expertise en matière de droits de la personne et sa connaissance approfondie du système de logement et de l'itinérance. Au cours de son premier mandat, Mme Houle a pris d'importantes mesures pour faire progresser le mandat du défenseur fédéral du logement, notamment en :

Effectuant un examen des campements de personnes en situation d'itinérance afin de mieux comprendre la situation et répondre aux besoins des populations vulnérables,

Examinant l'impact de la financiarisation sur l'accessibilité des logements et l'insécurité liée au logement, et

Collaborant avec des partenaires autochtones pour surveiller l'état du logement dans les communautés autochtones.

Chaque Canadien mérite d'avoir un logement sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses partenaires, investit dans le logement et les infrastructures afin de bâtir des collectivités résilientes et inclusives, ainsi que d'offrir des options de logement abordable qui répondent aux besoins des Canadiens, dans le but de résoudre la crise du logement du pays.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer le renouvellement du mandat de Marie-Josée Houle en tant que défenseure fédérale du logement. Son dévouement et son expertise en matière de logement sont inestimables. Je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec Mme Houle et de bénéficier de ses conseils et de ses recommandations sur la meilleure façon d'atteindre notre objectif commun, qui est de veiller à ce que chaque Canadien ait accès à un logement sûr et abordable. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Faits en bref

La Loi sur la stratégie nationale sur le logement (la Loi ) de 2019 reconnaît que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne, tel qu'il est confirmé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.





(la ) de 2019 reconnaît que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne, tel qu'il est confirmé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La Loi établit le Conseil national du logement, le processus des commissions d'examen et le rôle du défenseur fédéral du logement, qui visent tous à fournir des conseils indépendants au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités sur l'efficacité de la Stratégie nationale sur le logement et de la politique en matière de logement du Canada .





établit le Conseil national du logement, le processus des commissions d'examen et le rôle du défenseur fédéral du logement, qui visent tous à fournir des conseils indépendants au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités sur l'efficacité de la Stratégie nationale sur le logement et de la politique en matière de logement du . Une approche du logement axée sur les droits de la personne est le fondement de la toute première Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , qui constitue l'engagement du Canada à faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes vivant au Canada aient accès à un logement sûr, abordable et inclusif.





, qui constitue l'engagement du à faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes vivant au aient accès à un logement sûr, abordable et inclusif. Lancée en 2017, la SNL est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans visant à aider les Canadiens à avoir accès à un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils peuvent se payer.





Le SNL comprend un éventail de programmes et d'initiatives complémentaires qui répondent à divers besoins relativement à l'ensemble du continuum du logement. Ses objectifs sont clairs et consistent notamment à réduire de moitié le nombre de personnes en situation d'itinérance chronique, réduire considérablement ou éliminer le besoin de logement de 580 000 ménages, construire 240 000 nouvelles unités de logement et protéger 385 000 logements communautaires.





Le Plan du Canada sur le logement s'appuie sur ces investissements importants pour mettre en œuvre une approche collective pour résoudre la crise du logement. Le Plan vise à construire davantage de logements, à faciliter la location ou l'achat d'un logement, et à aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

Produit connexe

Liens connexes

