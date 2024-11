Financement de PrairiesCan pour aider les communautés proches du site de potasse Jansen de BHP à soutenir la croissance rapide dans le centre-est de la Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le Canada est le plus grand producteur et exportateur de potasse au monde, et toute la production active de potasse de notre pays est située en Saskatchewan. Le succès des nouvelles exploitations de potasse dépend du rôle important que jouent les communautés pour ce qui est de soutenir la croissance qui vient avec de grands investissements miniers.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement de 500 000 dollars dans le Sylvite Four-Six Regional Development Partnership (S4-6). S4-6 rassemble les communautés municipales et autochtones du centre-est de la Saskatchewan afin de les préparer à la croissance rapide que la région attend de la mine de potasse de BHP, située près de Jansen, en Saskatchewan. Le groupe représente un partenariat unique entre des municipalités urbaines et rurales et des communautés autochtones, avec le soutien des gouvernements fédéral et provinciaux et de BHP.

La mine Jansen de BHP est le plus grand investissement de l'histoire de la Saskatchewan. La mine, dont l'exploitation devrait commencer en 2026, créera des centaines d'emplois dans la région, ce qui souligne la nécessité de construire de nouveaux logements, des infrastructures, des garderies et des formations pour soutenir les familles, les travailleurs et les entreprises qui s'installent dans la région.

Cette initiative est un excellent exemple de réconciliation économique, les communautés autochtones et non autochtones s'unissant pour faire en sorte que les communautés rurales, isolées et autochtones participent à la planification et à la prospérité de la nouvelle croissance économique.

Ces fonds s'ajoutent aux investissements récents de BHP (500 000 dollars) et du gouvernement de la Saskatchewan (250 000 dollars).

Citations

« Notre gouvernement fait des investissements stratégiques pour aider les communautés qui bénéficient de la croissance de l'industrie des minéraux critiques en Saskatchewan. Nous veillons à ce que la réussite d'entreprises telles que BHP Jansen contribue à rendre l'économie des Prairies plus verte et à fournir à la communauté environnante l'aide dont elle a besoin pour adapter ses infrastructures, ses services et ses systèmes de soutien aux changements et à la croissance de l'économie locale. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Sylvite Four-Six est un partenariat unique entre BHP, des municipalités, des nations autochtones et le gouvernement provincial. L'initiative S4-6 représente un modèle remarquable de collaboration et d'innovation, démontrant comment divers intervenants peuvent s'unir pour mettre au point des solutions durables et efficaces. Le succès de cette initiative met en évidence la valeur de l'intégration de perspectives et d'expertises diverses pour relever efficacement des défis complexes. »

-Brent Sunshine, président de S4-6 et navigateur communautaire, Première Nation de Fishing Lake, Sylvite Four-Six Regional Development Incorporation

« BHP est extrêmement fière de soutenir la formation et les travaux en cours de Sylvite Four-Six, au moment où le groupe s'efforce de promouvoir la prospérité économique à long terme de la région. Notre soutien de 500 000 dollars sur les deux prochaines années permet à Sylvite Four-Six d'aller de l'avant et de mettre en œuvre son plan d'action, ce qui permet à ce groupe diversifié de dirigeants de mettre à profit des mois de planification et de travail au service de l'ensemble de la communauté. »

-Karina Gistelinck, présidente des actifs de potasse, BHP

Faits en bref

PrairiesCan est le ministère qui diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes. PrairiesCan est un chef de file dans l'établissement d'une économie canadienne forte et compétitive en soutenant les entreprises, l'innovation et le développement économique communautaire propres à l' Alberta , à la Saskatchewan et au Manitoba .

, à la et au . Sylvite Four-Six tire son nom de la sylvite - la forme minérale de la potasse - et des traités n o 4 et n o 6, situés à proximité du site minier. Ils couvrent une région comptant plus de cinquante communautés et cinq Premières Nations dans un rayon de 90 km autour de la mine de Jansen .

4 et n 6, situés à proximité du site minier. Ils couvrent une région comptant plus de cinquante communautés et cinq Premières Nations dans un rayon de 90 km autour de la mine de . La mine Jansen de BHP, située près de Humboldt , en Saskatchewan , représente un investissement de 14 milliards de dollars dans l'économie de la province. La production de la mine devrait commencer à la fin de l'année 2026. Une fois pleinement exploitée, la mine Jansen pourrait devenir l'une des plus grandes mines de potasse du monde, avec une production d'environ 8,5 millions de tonnes par an.

de BHP, située près de , en , représente un investissement de 14 milliards de dollars dans l'économie de la province. La production de la mine devrait commencer à la fin de l'année 2026. Une fois pleinement exploitée, la mine pourrait devenir l'une des plus grandes mines de potasse du monde, avec une production d'environ 8,5 millions de tonnes par an. La potasse est l'un des 34 minéraux critiques recensés par notre gouvernement, minéraux qui constituent la base des technologies modernes et d'une économie plus verte.

