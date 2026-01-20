ANTIGONISH, NS, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Canadiens méritent de vieillir dans la dignité. Pour de nombreux aînés, entretenir des liens sociaux et demeurer actifs dans leur collectivité est très important pour préserver cette dignité. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), le gouvernement du Canada finance des initiatives pancanadiennes et communautaires partout au pays qui ont une incidence importante sur l'inclusion sociale des aînés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, lors de sa visite à la St. Francis Xavier University à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, le secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton--Canso--Antigonish, Jaime Battiste, a annoncé au nom de la secrétaire d'État (Aînés), Stephanie McLean, jusqu'à 3 452 962 $ sur cinq ans pour le projet à impact collectif de la St. Francis Xavier University dans le cadre du volet pancanadien du PNHA de 2023-2024.

Le volet pancanadien du PNHA finance des projets pluriannuels qui s'appuient sur des approches novatrices et axées sur la collaboration pour répondre aux besoins sociaux grandissants des aînés.

La St. Francis Xavier University collaborera avec divers organismes du nord-est de la Nouvelle-Écosse afin d'accroître l'inclusion sociale des aînés (personnes âgées de 55 ans et plus) vulnérables en situation de handicap. Le projet permettra de recenser les programmes et services et d'améliorer l'accès à ceux-ci, de même que d'encourager les liens intergénérationnels et la participation bénévole.

Depuis la création du PNHA en 2004, les volets communautaire et pancanadien ont permis de financer plus de 43 000 projets locaux et initiatives de grande portée dans des centaines de collectivités à l'échelle du Canada. Cela représente un investissement du gouvernement du Canada de plus de 970 millions de dollars.

Citations

« Lorsque nous finançons des projets qui rassemblent différents groupes afin de soutenir les aînés, ce sont les collectivités qui en profitent réellement. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés incite les gens et les organisations à trouver de nouvelles manières de travailler ensemble, pour améliorer la vie des Canadiens âgés et les aider à vivre dans la dignité et le respect. »

- La secrétaire d'État (Aînés), Stephanie McLean

« Ce financement aidera les aînés vulnérables en situation de handicap par l'intermédiaire de la St. Francis Xavier University, en Nouvelle-Écosse, en offrant des programmes et des services essentiels adaptés aux besoins particuliers des aînés vivant dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est particulièrement efficace, car il rassemble des organismes qui comprennent bien les besoins des aînés de la collectivité afin d'offrir des mesures de soutien qui favoriseront l'inclusion sociale. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton--Canso--Antigonish, Jaime Battiste

« Grâce à la vision novatrice des chercheurs de la St. Francis Xavier University et au soutien du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, cette initiative va améliorer la vie des aînés de notre collectivité en soutenant la collaboration entre les diverses organisations au service des personnes âgées. Nous allons travailler ensemble pour bâtir un réseau communautaire rural qui appuie et favorise un bel avenir où nos aînés se sentiront inclus dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse. »

- La vice-présidente associée à la recherche, aux diplômés et aux études professionnelles à la St. Francis Xavier University, Erin Morton

Faits en bref

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions ayant pour objet d'offrir un soutien financier à des organismes afin de permettre aux aînés de profiter de la qualité de vie dans leur collectivité et d'y contribuer.

Le volet pancanadien du PNHA finance des projets d'impact collectif pluriannuels qui s'appuient sur des approches novatrices et axées sur la collaboration pour renforcer la capacité communautaire et accroître l'inclusion sociale des aînés.

Le plus récent appel d'énoncés de projet pancanadien du PNHA, lancé en octobre 2023, consistait en un processus de demande en deux étapes. À la première étape, les organismes intéressés devaient soumettre un énoncé de projet relatif à une initiative d'impact collectif proposée qui était axée sur l'inclusion sociale des aînés vulnérables. Les soumissionnaires retenus ont ensuite été invités à élaborer une proposition complète dans le cadre de la deuxième étape.

Les organismes sélectionnés sont admissibles à un financement d'un à cinq millions de dollars pour des projets s'étendant sur quatre à cinq ans. Les projets doivent avoir une incidence importante dans les collectivités en s'appuyant sur des approches novatrices et axées sur la collaboration pour accroître l'inclusion sociale et améliorer la vie des aînés vulnérables.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la sélection du projet de la St. Francis Xavier University parmi les 515 énoncés soumis en octobre 2023, qui a ensuite été élaboré en une proposition complète ayant été retenue à la deuxième étape.

