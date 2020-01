Le gouvernement du Canada renforce sa surveillance aérienne en ajoutant un nouvel aéronef à son programme de surveillance maritime

OTTAWA, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Les océans du Canada sont une source d'inspiration et de fierté pour tous les Canadiens, et ils contribuent à la croissance de notre économie. À mesure que le commerce extérieur et la circulation des marchandises augmentent, il est nécessaire de mettre davantage l'accent sur la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Aujourd'hui plus que jamais, le gouvernement du Canada reconnaît que des mesures de prévention renforcées sont nécessaires pour intervenir plus rapidement et plus efficacement en cas d'incident de pollution marine et pour mieux protéger les écosystèmes et les habitats marins.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé que Transports Canada a fait l'acquisition d'un nouvel avion pour son Programme national de surveillance aérienne.

Dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement du Canada et de l'Initiative de protection des baleines, le gouvernement a fait l'acquisition d'un avion De Havilland Dash 8 pour accroître la capacité du Programme national de surveillance aérienne. Les missions de surveillance maritime de ce programme comprennent la détection des déversements d'hydrocarbures et d'autre pollution marine, ainsi que la surveillance des mouvements des navires et des baleines en voie de disparition.

Au cours des deux prochaines années, le Dash 8 subira des modifications pour devenir un avion de patrouille maritime. L'avion sera équipé de systèmes de surveillance maritime spécialisés qui sont actuellement utilisés sur la flotte existante de Transports Canada.

Transports Canada est également en train de construire un nouveau complexe du Programme national de surveillance aérienne à Iqaluit, au Nunavut, pour appuyer les opérations dans le Nord.

La surveillance aérienne est un outil essentiel pour surveiller les populations de baleines emblématiques du Canada, qui sont en voie de disparition, et pour réduire les déversements d'hydrocarbures. Elle sert à surveiller les zones de navigation désignées, qui permettent de protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord en voie de disparition lorsqu'elles sont présentes dans le golfe du Saint-Laurent, et à assurer une surveillance dans le cadre d'opérations dans l'Arctique, comme la vérification de la pollution provoquée par les navires, lorsqu'elle est détectée par les satellites.

« Notre gouvernement a pris l'engagement d'assurer la sécurité de la navigation et la protection du milieu marin. En augmentant notre flotte d'avions de surveillance, nous améliorerons les signalements sur le milieu marin à l'échelon local et nous réduirons la fréquence des déversements d'hydrocarbures au Canada. Ces mesures concrétisent notre engagement de protéger les populations de mammifères marins en voie de disparition. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le programme national de surveillance aérienne de Transports Canada est un élément essentiel des efforts de notre gouvernement pour maintenir la sécurité et la propreté des côtes et des eaux intérieures du Canada. Je suis heureux d'appuyer ce travail par l'acquisition d'un nouvel avion Dash 8 qui renforcera la capacité de surveillance dans le cadre du programme et permettra d'assainir l'environnement et de rendre le secteur du transport maritime plus sûr. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les avions de surveillance de Transports Canada sont équipés de caméras qui peuvent surveiller secrètement les navires à cinq milles de distance et à une altitude de 20 000 pieds.

Les avions du Programme national de surveillance aérienne sont équipés d'une technologie qui permet de transmettre en direct des vidéos de l'avion au personnel au sol, dans les bureaux et sur des téléphones personnels.

L'avion Dash 8 de De Havilland a été acheté d'occasion et avait le nombre d'heures le plus bas par rapport aux autres Dash-8-100 sur le marché.

En 2018-2019, le Programme national de surveillance aérienne a établi un nombre record d'heures de vol, soit 4 152 heures de surveillance de 27 520 navires, pour une moyenne de 6,63 survols de navire par heure.

