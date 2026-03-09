TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures des aéroports du Canada demeurent essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté et de la connectivité pour les voyageuses et voyageurs d'affaires et les touristes. En facilitant la circulation rapide, sécuritaire et efficace des personnes à la frontière, le précontrôle favorise le commerce et la croissance économique.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, accompagné de l'honorable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui que, s'appuyant sur les dispositions récemment renforcées du Règlement sur le précontrôle au Canada, une nouvelle installation de précontrôle ouvrira le 10 mars 2026 à l'aéroport Billy Bishop de Toronto pour les voyageuses et voyageurs à destination des États-Unis.

Représentant un partenariat important avec le U.S. Customs and Border Protection (CBP), la nouvelle installation de précontrôle offrira des avantages considérables à la population canadienne et au secteur aérien en :

simplifiant l'expérience de voyage, permettant aux passagères et passagers à destination des États-Unis de passer les douanes avant le départ et de se rendre directement aux correspondances ou à leur destination finale;

améliorant la sécurité frontalière et la détection précoce des menaces, permettant au Canada et aux États-Unis de collaborer à la gestion des risques à la frontière et de répondre aux préoccupations communes en matière de sécurité;

soutenant la croissance économique et la création d'emplois grâce à l'augmentation de la contribution économique annuelle de l'aéroport et à la promotion de l'emploi des deux côtés de la frontière;

renforçant les liens commerciaux et touristiques en facilitant le tourisme transfrontalier et en élargissant les activités économiques entre le Canada et les États-Unis, et en ouvrant de nouvelles possibilités et destinations pour les Canadiens et Canadiennes aux États-Unis et des liaisons vers d'autres endroits à l'étranger.

À compter d'aujourd'hui, les modifications apportées au Règlement sur le précontrôle au Canada entrent en vigueur, introduisant un nouveau processus de contrôle de sécurité pour les personnes qui doivent accéder sans escorte aux zones de précontrôle dans le cadre de leur emploi. Ces modifications sont le fruit d'une étroite collaboration entre le Canada et les États-Unis visant à mettre en place un processus qui renforcera la sécurité à la frontière canado-américaine. Le processus refusera l'accès aux personnes ayant des antécédents criminels qui pourraient présenter un risque pour l'intégrité et la sécurité de la frontière. Les mesures seront mises en place à l'échelle du pays dans toutes les installations qui accueillent des activités de précontrôle et renforceront encore la sécurité frontalière d'un bout à l'autre du pays tout en favorisant la fluidité des déplacements et des échanges commerciaux avec les États-Unis.

Citations

« De solides services de transport sont importants pour notre économie. La nouvelle installation de précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto rendra les déplacements transfrontaliers plus faciles pour les passagères et passagers, tout en augmentant la sécurité à la frontière et en améliorant l'efficacité. En investissant dans des infrastructures modernes, nous renforçons notre réseau de transport et veillons à ce que le Canada demeure concurrentiel, résilient et bien positionné pour une croissance économique continue. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Notre gouvernement est fermement déterminé à protéger les communautés des deux côtés de la frontière. Le lancement du précontrôle vers les États-Unis dans les nouvelles installations de l'aéroport Billy Bishop renforce la sécurité du Canada et favorise la sécurité, la fluidité et la fiabilité des déplacements et des échanges commerciaux transfrontaliers. Je suis reconnaissant aux fonctionnaires canadiens et américains d'avoir travaillé sans relâche pour en arriver là. Il s'agit d'un atout important pour Toronto et pour le Canada. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« Aujourd'hui marque non seulement l'achèvement de la première installation de précontrôle du U.S. CBP au Canada depuis 25 ans, mais aussi l'aboutissement d'une décennie de détermination, de partenariat et de vision. Rendue possible grâce à un investissement en capital du gouvernement du Canada en 2023, cette nouvelle installation améliore l'expérience des passagères et passagers, ouvre un nouvel accès direct vers des destinations américaines et introduit des technologies frontalières modernes qui renforcent l'efficacité et la sécurité. Cet ajout augmente aussi considérablement l'impact économique de cet aéroport pour Toronto et la région. Avec cette étape importante, nous réaffirmons notre engagement à continuer d'investir, d'innover et d'aller de l'avant pour assurer l'avenir de l'aéroport Billy Bishop de Toronto. »

RJ Steenstra

Président et chef de la direction

Autorité portuaire de Toronto, propriétaire et exploitant de l'aéroport Billy Bishop

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son investissement de 30 millions de dollars dans ce projet transformateur et pour son partenariat qui a permis de concrétiser cette vision élaborée depuis une décennie. En tant que partenaire privé de l'aéroport pour le terminal, nous sommes fiers de mener à bien ce projet d'infrastructure essentiel, qui renforce la connectivité, améliore la sécurité, rehausse l'expérience des passagères et passagers et ouvre de plus grandes perspectives économiques. Grâce aux nouvelles liaisons proposées par Air Canada et Porter Airlines, cette installation est déjà en bonne voie de renforcer la connectivité et de permettre des déplacements plus fluides, tout en consolidant le rôle de l'aéroport Billy Bishop de Toronto comme porte d'entrée essentielle tant pour les voyageuses et voyageurs d'affaires que pour les touristes. »

Jennifer Quinn

Chef de la direction

Nieuport Aviation

Faits en bref

En permettant aux voyageuses et aux voyageurs de passer les contrôles douaniers, d'immigration et agricoles américains avant le décollage, le nouveau processus de précontrôle américain mis en place à l'aéroport Billy Bishop de Toronto contribuera à améliorer l'expérience des passagères et passagers à destination des États-Unis, facilitant ainsi les voyages vers de nouvelles destinations.

L'introduction du précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto pourrait faire passer la contribution économique annuelle de l'aéroport de 2,1 milliards de dollars à 5,3 milliards de dollars.

En raison de l'augmentation des activités aériennes, le précontrôle pourrait générer des recettes fiscales annuelles totales de 215 millions de dollars, comparativement à 150 millions de dollars, principalement grâce aux activités directes sur place.

Le précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto stimulera la création d'emplois sur place à mesure que le nombre de liaisons augmentera.

Le précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto a été rendu possible en partie grâce à un investissement de 30 millions de dollars en capital du gouvernement du Canada.

Le nouveau processus de précontrôle qui entre en vigueur fonctionnera parallèlement au Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport actuel, qui met l'accent sur la sécurité des transports, créant ainsi un système de sécurité complet qui protège les voyageuses et voyageurs et facilite les échanges commerciaux.

Liens connexes

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous au bulletin électronique ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour vous tenir au courant des dernières nouvelles de Transports Canada.

Formats de substitution

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613 327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613 993-0055, [email protected]