OTTAWA, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annonce aujourd'hui le financement de jusqu'à 79 nouveaux projets favorisant la sécurité alimentaire dans des communautés autochtones, éloignées et du Nord dans le cadre de la quatrième phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL).

Menés par les communautés, les projets retenus visent à avoir un effet immédiat et durable sur les systèmes alimentaires des communautés vivant la plus grande insécurité alimentaire, notamment en améliorant la capacité de transformation, de production ou de distribution des aliments à l'échelle locale.

Au total, jusqu'à 19,5 millions de dollars seront investis, à raison de 100 000 $ à 500 000 $ par projet. Des 79 projets annoncés aujourd'hui, 56 sont dirigés par des organisations autochtones, pour un montant total de financement pouvant atteindre 15,1 millions de dollars.

À Morley, en Alberta, par exemple, la Nation des Stoney Nakoda recevra jusqu'à 216 593 $ pour acheter de l'équipement mobile de préparation alimentaire et établir une infrastructure d'élevage de poulets, de jardinage et de pêche. Ce projet permettra à la communauté de créer des ateliers pour enseigner aux membres de la communauté à préparer des mets traditionnels et à réduire le gaspillage alimentaire.

À Quesnel, en Colombie-Britannique, la Première nation Nazko recevra jusqu'à 260 746 $ pour acheter une nouvelle serre et de l'équipement de conserve, aménager de nouvelles plates-bandes, et installer une nouvelle cuisine communautaire et un fumoir extérieur. Ce projet augmentera la production alimentaire et créera des endroits où la communauté puisse apprendre les méthodes de préservation traditionnelles, qu'ils pourront ensuite transmettre aux générations à venir.

Le gouvernement du Canada s'engage à travailler avec les organisations locales pour donner aux communautés des outils pour les aider à répondre aux besoins immédiats et croissants des gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada.

Citation

« Les communautés autochtones, éloignées et du Nord sont particulièrement vulnérables en raison du coût de la vie plus élevé et d'autres facteurs géographiques, sociaux et économiques. Face à ces défis, il est encore plus important de soutenir les systèmes alimentaires de ces communautés dans une perspective à long terme. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Depuis son lancement en août 2019, le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) a octroyé 56,1 millions de dollars pour soutenir 900 projets structurants de sécurité alimentaire au Canada : jardins et cuisines communautaires, camions et entreposage réfrigérés, serres dans les communautés éloignées et du Nord, entre autres. Jusqu'à présent, le FIAL a financé 180 projets dirigés par des organismes autochtones, ce qui représente un financement approuvé de jusqu'à 21,4 millions de dollars.

L'annonce d'aujourd'hui, soit jusqu'à 79 projets approuvés, fait suite auhttps://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2022/03/le-gouvernement-du-canada-lance-une-nouvelle-phase-du-fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales.html lancement officiel de la quatrième phase du FIAL le 23 mars 2022. Dans cette phase, le financement accordé à un projet peut aller de 100 000 $ à 500 000 $ pour soutenir des initiatives d'envergure qui auront une incidence à long terme dans les communautés.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution. À ce jour, des ententes de contribution sont mises en œuvre pour 60 projets de la quatrième phase du programme du FIAL, et d'autres ententes seront conclues au cours des prochaines semaines.

Le FIAL s'ajoute aux autres efforts fédéraux pour contrer l'insécurité alimentaire dans les communautés autochtones, éloignées et du Nord, dont par l'entremise de Nutrition Nord Canada.

En avril 2020, 25 millions de dollars ont été octroyés à Nutrition Nord Canada pour augmenter le taux de subventions et réduire le coût des aliments nutritifs et des produits d'hygiène dans 122 communautés isolées et du Nord.

Le budget de 2021 a prévu 163,4 millions de dollars pour élargir le programme Nutrition Nord Canada et permettre au ministre des Affaires du Nord de travailler directement avec des partenaires autochtones, notamment dans l'Inuit Nunangat, pour renforcer les systèmes alimentaires locaux et les initiatives alimentaires communautaires.

Document d'information - Base de données : Liste des projets dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales

Fonds des infrastructures alimentaires locales

Politique alimentaire pour le Canada

Nutrition Nord Canada

La Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés

