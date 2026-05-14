NEW WESTMINSTER, BC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le secteur manufacturier joue un rôle essentiel dans l'économie de la Colombie-Britannique : il crée des emplois de qualité, stimule les chaînes d'approvisionnement et soutient des secteurs clés, allant de la construction et des technologies propres aux ressources naturelles et à la production alimentaire. Compte tenu des perturbations commerciales, de la hausse des coûts et des pressions sur les chaînes d'approvisionnement qui pèsent sur ce secteur, le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider les fabricants de la Colombie-Britannique à rester compétitifs et à se développer.

Une personne travaillant sur une machine dans une usine. Le texte se lit comme suit : « Le gouvernement du Canada renforce la résilience et la compétitivité du secteur manufacturier en Colombie-Britannique ». (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Aujourd'hui, lors du Manufacturing Excellence Forum à New Westminster, Jake Sawatski, député de New Westminster--Burnaby--Maillardville, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 1,4 million de dollars dans le Consortium pour l'excellence manufacturière du Canada (EMC) afin d'aider les fabricants de la Colombie-Britannique à s'adapter, à se développer et à conquérir de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

L'investissement annoncé aujourd'hui, réalisé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PacifiCan, soutiendra le programme triennal de résilience et de soutien au secteur manufacturier de la Colombie-Britannique de l'EMC. En tant qu'organisme national à but non lucratif, l'EMC travaille directement avec les fabricants de tout le Canada pour améliorer leur rendement et leur compétitivité, en leur faisant bénéficier d'une expertise éprouvée et des meilleures pratiques afin de soutenir le secteur manufacturier de la Colombie-Britannique.

Le programme de l'EMC en Colombie-Britannique proposera des ateliers, des évaluations pratiques et un accompagnement sur mesure en matière d'exportation afin d'aider les fabricants à améliorer leur productivité, à se préparer à conquérir de nouveaux marchés et à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement. Parmi les activités prévues figurent des évaluations de la productivité et de la préparation à l'exportation dans les usines, un forum sur la chaîne d'approvisionnement et l'exportation en Colombie-Britannique, ainsi que le lancement d'une plateforme provinciale de cartographie de la chaîne d'approvisionnement. Ce programme devrait venir en aide à plus de 100 fabricants dans toute la Colombie-Britannique.

Cette annonce s'ajoute à la récente annonce du gouvernement du Canada concernant des mesures nationales supplémentaires destinées à soutenir les fabricants touchés par les perturbations commerciales. Ces mesures comprennent un élargissement des possibilités de financement par la Banque de développement du Canada, ainsi que des investissements supplémentaires octroyés par les agences de développement régional dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, qui soutient les petites et moyennes entreprises dans un large éventail de secteurs de l'économie canadienne. Ensemble, ces mesures aident les fabricants à stabiliser leurs activités, à investir dans la productivité et à s'adapter aux conditions changeantes du marché.

Citations

« Les entreprises manufacturières de la Colombie-Britannique sont innovatrices, résilientes et prêtes à se développer. En cette période d'incertitude mondiale et de perturbations commerciales, nous ne restons pas les bras croisés : nous agissons. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera ces entreprises à moderniser leurs activités, à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et à saisir de nouvelles possibilités sur les marchés nationaux et internationaux, ce qui contribuera à créer de bons emplois, à renforcer les collectivités et à consolider l'économie canadienne. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'EMC est très attentif à ce que nous disent les fabricants de la Colombie-Britannique. Les entreprises doivent composer avec les perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement tout en cherchant à se diversifier sur de nouveaux marchés et à renforcer leurs capacités de production locales. Grâce à l'initiative "Make it Here", nous collaborons avec notre réseau de fabricants pour repérer les occasions de produire davantage ici même, de nous développer sur les marchés nationaux et internationaux, et de renforcer la chaîne d'approvisionnement de la Colombie-Britannique. En tirant parti de l'infrastructure nationale d'EMC, nous pouvons aider à mettre les entreprises en relation, échanger des connaissances spécialisées et soutenir une croissance durable à long terme ainsi que la résilience de l'ensemble du secteur. »

-Jean-Pierre (JP) Giroux, président, Consortium pour l'excellence manufacturière du Canada (EMC)

Faits en bref

Le secteur manufacturier contribue à hauteur d'environ 16 à 17 milliards de dollars au PIB de la Colombie-Britannique et emploie entre 170 000 et 180 000 personnes dans toute la province.

Le Consortium pour l'excellence manufacturière soutient plus de 1 800 fabricants en Colombie-Britannique, représentant environ 63 000 travailleurs dans toute la province.

Le Manufacturing Excellence Forum met à la disposition des fabricants des outils pratiques, des avis de pairs et des conseils d'experts pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, faire face aux pressions commerciales et conquérir de nouveaux marchés.

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SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]