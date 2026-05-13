VANCOUVER, BC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte mondial en rapide évolution, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : renforcer son économie nationale et faciliter les échanges commerciaux entre les entreprises canadiennes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des mesures de soutien concrètes et axées sur l'action afin d'aider les entreprises de la Colombie-Britannique à saisir les occasions qui se présentent partout au pays.

Deux ouvriers, coiffés de casques de sécurité et vêtus de gilets de sécurité, se tiennent devant des conteneurs empilés et un chariot élévateur à l'œuvre dans un parc portuaire. Le texte se lit comme suit : « Le gouvernement du Canada aide les entreprises de la Colombie-Britannique à conquérir de nouveaux marchés nationaux. » (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 3,2 millions de dollars dans le Greater Vancouver Board of Trade (GVBOT) et sa filiale World Trade Centre-Vancouver our la mise en œuvre de Canada Connect, une initiative visant à stimuler la croissance du commerce intérieur pour les entreprises de la Colombie-Britannique et du Canada.

Le programme Canada Connect aidera les entreprises à trouver de nouveaux débouchés, à entrer en contact avec des acheteurs et à développer leurs ventes et leurs chaînes d'approvisionnement au Canada en leur proposant des analyses claires sur les marchés, des formations ciblées, des missions commerciales nationales et des conseils pratiques. Les entreprises participantes verront leur chiffre d'affaires augmenter, attireront de nouveaux clients canadiens et créeront de bons emplois en Colombie-Britannique et dans tout le pays.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale du Canada visant à bâtir une économie canadienne forte. En avril 2026, le gouvernement du Canada a lancé le Réseau des commissaires au commerce intérieur, qui rassemble des représentants de chaque province, territoire et agence fédérale de développement régional, y compris PacifiCan, afin d'aider les entreprises de tout le pays à étendre leurs activités à de nouvelles régions du Canada. Canada Connect, ainsi que les partenariats avec des organisations telles que GVBOT, illustrent la manière dont le gouvernement du Canada met en œuvre cette approche nationale.

L'investissement de PacifiCan dans GVBOT sera présenté cet après-midi lors de la réception Canada Connect : commerce intérieur, au Web Summit de Vancouver, la plus grande conférence technologique au monde. Par l'intermédiaire de PacifiCan, le gouvernement du Canada investit également 6,6 millions de dollars dans le Web Summit Vancouver afin d'aider le secteur technologique canadien à saisir des occasions tant au pays qu'à l'étranger.

Citations

« Les entrepreneurs et les entreprises de la Colombie-Britannique possèdent le talent, la motivation et l'esprit d'innovation dont le Canada a besoin aujourd'hui. Grâce à cet investissement de PacifiCan, Canada Connect leur ouvrira véritablement la voie vers de nouveaux clients, de nouveaux partenaires et de nouvelles sources de revenus sur les marchés de tout le pays. C'est ainsi que l'on bâtit une économie canadienne forte. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan)

« On trouve à Delta des entreprises ambitieuses prêtes à se développer. Cet investissement offre aux entrepreneurs de la Colombie-Britannique les outils et le soutien dont ils ont besoin pour saisir de nouvelles occasions partout au Canada. Nous aidons les entrepreneurs de la Colombie-Britannique à étendre plus facilement leurs activités dans d'autres provinces, créant ainsi des emplois stables et durables qui renforcent les collectivités et bâtissent une économie qui profite à tout le monde. »

-L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta

« Le renforcement des échanges commerciaux au sein du Canada est une étape fondamentale vers la souveraineté économique à long terme et la mise en place d'une économie prospère et résiliente. Grâce au programme Canada Connect, les entrepreneurs bénéficieront du soutien dont ils ont besoin pour accroître leurs ventes, créer des emplois de qualité et consolider les chaînes d'approvisionnement nationales. Cette initiative s'appuie sur les résultats obtenus par notre filiale World Trade Centre, qui a aidé plus de 600 entreprises à générer des centaines de millions de dollars de nouveaux revenus. Nous nous réjouissons d'aider les entreprises ici en Colombie-Britannique et partout au Canada à développer leurs réseaux et à atteindre de nouveaux clients. »

-Bridgitte Anderson, présidente et directrice générale, Greater Vancouver Board of Trade

Faits en bref

Chaque année, autour de 530 milliards de dollars de biens et services traversent les frontières provinciales et territoriales. Cela équivaut à près de 20 % du produit intérieur brut du Canada.

L'élimination de toutes les barrières commerciales intérieures, qu'elles soient fédérales, provinciales et territoriales, pourrait faire grimper le PIB jusqu'à 200 milliards de dollars au fil du temps, ce qui équivaut à 5 100 $ par personne.

Fondée en 1887, la Greater Vancouver Board of Trade est reconnue comme l'une des principales associations d'affaires, mobilisant ses membres pour orienter les politiques publiques dans tous les ordres de gouvernement et leur donnant les moyens de réussir et de prospérer dans l'économie mondiale. Son champ d'action s'étend à l'ensemble de la Colombie-Britannique et ses membres représentent un tiers de la population active de la province.

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SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]