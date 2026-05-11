VANCOUVER, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Partout en Colombie-Britannique, des entreprises développent, commercialisent et adoptent l'intelligence artificielle (IA) et la technologie quantique pour stimuler l'innovation, créer de la propriété intellectuelle et mettre au point des produits fabriqués au Canada et compétitifs à l'échelle mondiale. Dans un contexte d'incertitude économique et d'évolution des marchés mondiaux, le gouvernement du Canada investit dans des entreprises innovatrices de la Colombie-Britannique afin qu'elles puissent se développer, renforcer leur résilience et être compétitives à l'échelle mondiale, tout en consolidant les innovations de pointe en matière d'intelligence artificielle et de technologie quantique au Canada.

Une personne utilisant un exosquelette robotisé pour marcher. Le texte se lit comme suit : « Accélération de la commercialisation et de l'adoption des technologies d'IA et quantiques en Colombie-Britannique ». (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 17,3 millions de dollars dans huit entreprises du secteur technologique de la Colombie-Britannique. Ces investissements permettront d'accélérer l'adoption et la commercialisation des technologies d'IA et quantiques, et aideront les entreprises de la Colombie-Britannique à se développer.

Le ministre Robertson a annoncé cet investissement dans les locaux de Human in Motion Robotics (HMR), une entreprise basée à Vancouver qui développe XoMotion, le système robotique portable le plus avancé au monde, afin d'aider les personnes à mobilité réduite à retrouver leur autonomie. HMR recevra un investissement de 3 millions de dollars afin de commercialiser un exosquelette de mobilité personnelle, grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans sa technologie de base, au dépôt de demandes de protection de la propriété intellectuelle et à l'extension de la production pour une utilisation au-delà du cadre clinique, notamment à domicile et dans les milieux communautaires. Cet investissement permettra d'améliorer la santé des personnes atteintes de lésions médullaires et d'autres troubles neurologiques, de soutenir l'emploi qualifié en Colombie-Britannique et de renforcer le leadership du Canada dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique.

Sept autres entreprises bénéficient également d'investissements, dont Dream Photonics, une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs qui fabrique des composants optiques de pointe afin d'alimenter les technologies de communication, d'informatique et de capteurs de nouvelle génération. Dream Photonics recevra plus de 1,1 million de dollars pour acquérir des équipements de fabrication de pointe et embaucher du personnel qualifié, dans le but de mettre en place une production pilote locale d'interconnexions optiques permettant la communication entre les puces d'IA et les puces quantiques. Ce projet renforcera la chaîne d'approvisionnement quantique du Canada, consolidera la capacité de production en Colombie-Britannique et créera des emplois hautement qualifiés.

En soutenant la création et la commercialisation d'innovations locales, les investissements réalisés aujourd'hui contribueront à stimuler la croissance, à générer de la prospérité au pays et à faire en sorte que le Canada reste un chef de file mondial dans le domaine des technologies. De plus amples renseignements sur les investissements se trouvent dans le document d'information ci-dessous.

Cette annonce coïncide avec le moment où la Colombie-Britannique s'apprête à accueillir pour une deuxième année le Web Summit Vancouver, la principale conférence mondiale sur les technologies. Par l'intermédiaire de PacifiCan, le gouvernement du Canada investit 6,6 millions de dollars pour mettre le secteur technologique canadien en relation avec des possibilités mondiales lors du Web Summit Vancouver. Cet événement permettra de mettre en valeur l'innovation canadienne, de stimuler la croissance des entreprises et de créer des emplois de qualité en Colombie-Britannique et ailleurs.

Citations

« Partout en Colombie-Britannique, des entrepreneurs ambitieux exploitent le pouvoir des technologies quantiques et de l'intelligence artificielle pour transformer leurs idées en solutions prêtes à être commercialisées. En commercialisant et en adoptant des innovations de pointe, ces entreprises renforcent la base technologique nationale du Canada et affinent notre avantage concurrentiel à l'échelle mondiale. L'investissement de PacifiCan visant à mettre les entreprises canadiennes en relation avec des possibilités mondiales au Web Summit Vancouver aide ces innovateurs à se développer plus rapidement, à attirer l'attention internationale et à mettre en valeur l'ingéniosité de la Colombie-Britannique sur la scène mondiale. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan)

« Nous envisageons un avenir où des robots portables intelligents permettront de retrouver naturellement mobilité et autonomie au quotidien. Cet investissement permet d'accélérer la concrétisation de cette vision : il nous donne les moyens d'intégrer l'IA au cœur de notre technologie, de donner accès à nos produits aux particuliers et aux collectivités, et de faire du Canada un chef de file mondial dans la transformation de la mobilité humaine grâce à la robotique. »

-Siamak Arzanpour et Edward Park, coprésidents, Human in Motion Robotics

« Dream Photonics s'attaque à l'un des aspects les plus complexes de la fabrication de matériel quantique et d'IA : faire entrer et sortir la lumière des puces photoniques pour l'acheminer vers les fibres optiques. »

-Lucas Chrostowski, directeur général, Dream Photonics, Inc

Faits en bref

Le secteur de l'IA en Colombie-Britannique a plus que doublé de taille au cours des deux dernières années, comptant désormais près de 600 entreprises spécialisées dans l'IA.

Les entreprises de la Colombie-Britannique sont à la pointe de l'adoption de l'IA : 14,7 % d'entre elles prévoient de la mettre en œuvre au cours de l'année à venir, soit le deuxième taux parmi les plus élevés au Canada.

Le marché nord-américain des exosquelettes robotiques pour la mobilité était évalué à 500 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre environ 2 milliards de dollars d'ici 2030.

La demande du marché en composants photoniques quantiques évolutifs connaît une croissance rapide, les entreprises canadiennes et internationales prévoyant des besoins de plusieurs millions d'unités dans les années à venir.

En 2025, le Web Summit a attiré à Vancouver 15 727 participants venus de 117 pays. Les participants ont eu l'occasion d'échanger avec 681 investisseurs et d'écouter 345 conférenciers s'exprimer sur l'avenir de la technologie.

Depuis sa création en 2021, PacifiCan a investi plus de 387 millions de dollars dans des entreprises technologiques de la Colombie-Britannique afin de les aider à réussir sur les marchés internationaux, et a débloqué 175 millions de dollars supplémentaires par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif qui collaborent avec ces entreprises et contribuent au développement de l'écosystème technologique.

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Document d'information

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 17,3 millions de dollars dans huit entreprises du secteur technologique de la Colombie-Britannique. Ces investissements permettront d'accélérer l'adoption et la commercialisation des technologies d'IA et quantiques, et aideront les entreprises de la Colombie-Britannique à se développer.

Les investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

BioConscious Technologies - 1 500 000 $

BioConscious Technologies est une entreprise de technologies de la santé basée à Vancouver qui met au point des solutions pour aider les personnes atteintes de diabète à mieux gérer leur maladie, notamment Endobits, une plateforme d'intelligence artificielle en mesure de détecter un problème médical à un stade très précoce chez les patients diabétiques. L'investissement de PacifiCan servira à soutenir la commercialisation d'Endobits auprès des hôpitaux du Canada et des États-Unis. Cette initiative permettra de créer de bons emplois, de proposer de nouvelles solutions de santé numérique, d'améliorer la prise en charge du diabète et de commercialiser des technologies de santé numériques canadiennes sur de nouveaux marchés.

Dream Photonics - 1 168 908 $

Dream Photonics est une entreprise de Vancouver spécialisée dans les semi-conducteurs qui fabrique des puces de pointe pour alimenter les technologies de communication, d'informatique et de capteurs de nouvelle génération. Dream Photonics va acquérir des équipements de fabrication de pointe et recruter du personnel qualifié, dans le but de mettre en place une production pilote locale d'interconnexions optiques permettant la communication entre les puces d'IA et les puces quantiques. Ce projet renforcera la chaîne d'approvisionnement quantique du Canada, consolidera les capacités de fabrication en Colombie-Britannique et créera des emplois hautement qualifiés.

Human in Motion Robotics - 3 000 000 $

Human in Motion Robotics est une entreprise basée à Vancouver qui développe XoMotion, le système robotique portable le plus avancé au monde, afin d'aider les personnes à mobilité réduite à retrouver leur autonomie. Cet exosquelette améliore la mobilité des personnes souffrant d'un handicap des membres inférieurs : il s'attache autour des jambes, des hanches et du torse de l'utilisateur ou de l'utilisatrice et utilise des articulations motorisées pour reproduire une démarche humaine naturelle. HMR reçoit un investissement de 3 millions de dollars pour commercialiser un exosquelette de mobilité personnelle en intégrant l'IA à sa technologie de base, et pour augmenter la production afin d'étendre son utilisation au-delà des milieux cliniques, notamment dans les domiciles et les milieux communautaires. Cet investissement permettra d'améliorer la santé des personnes atteintes de lésions médullaires et d'autres troubles neurologiques, de créer des emplois qualifiés en Colombie-Britannique et de renforcer le leadership du Canada dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique.

MLVX Technologies - 2 554 685 $

MLVX Technologies (exerçant ses activités sous le nom de Metaspectral) est une entreprise basée à Vancouver qui développe des systèmes d'imagerie avancés alimentés par l'IA, permettant aux centres de recyclage d'identifier et de trier rapidement et avec précision différents matériaux qui, sans cela, finiraient dans un site d'enfouissement. L'investissement de PacifiCan soutiendra la commercialisation de la technologie de Metaspectral en permettant à l'entreprise d'acquérir des capteurs et du matériel spécialisés, ainsi que de recruter du personnel qualifié. Ce projet favorisera la création d'emplois qualifiés, renforcera les capacités nationales en matière de technologies environnementales et contribuera à réduire la quantité de déchets enfouis.

Musora - 5 000 000 $

Musora est une entreprise de technologie musicale basée à Abbotsford qui propose des cours de musique en ligne par abonnement pour la batterie, le piano, la guitare, la basse et le chant à des élèves de plus de 90 pays. Cet investissement aidera Musora à construire un nouveau studio interne, à élargir son offre de contenu multilingue - notamment en espagnol - et à améliorer sa plateforme numérique grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA qui personnalisent les expériences d'apprentissage. Ce projet renforcera les industries numériques et créatives du Canada et aidera une entreprise de la Colombie-Britannique à accroître ses exportations en touchant de nouveaux publics internationaux grâce à des services en ligne évolutifs.

Starfish Medical - 620 000 $

Starfish Medical est une société de développement de produits basée à Victoria qui aide les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux à concevoir, mettre à l'essai et commercialiser de nouveaux produits. L'investissement de PacifiCan permettra d'acquérir du matériel informatique et de recruter des spécialistes en intelligence artificielle afin de développer une plateforme d'IA destinée à accélérer la conception de dispositifs médicaux. Ce projet devrait favoriser la création d'emplois techniques hautement qualifiés, stimuler l'innovation dans le domaine des sciences de la vie et accroître les recettes d'exportation des services de technologie de la santé basés en Colombie-Britannique, tout en améliorant les résultats de santé des patients.

ThisFish - 665 000 $

ThisFish est une entreprise de technologie numérique basée à Vancouver qui développe des logiciels de pointe et des systèmes de caméras alimentés par l'IA afin d'aider les transformateurs de produits de la mer et les conserveries à automatiser le contrôle de la qualité et le suivi des produits. L'investissement de PacifiCan permettra de soutenir l'expansion mondiale de son système de caméras intelligentes grâce au recrutement de personnel, au développement de modèles d'IA et à la commercialisation de la technologie. Ce projet favorisera la création d'emplois de qualité et l'augmentation des exportations, tout en renforçant la chaîne de valeur des produits de la mer au Canada.

VRIFY - 2 870 000 $

VRIFY est une entreprise technologique basée à Vancouver qui crée des outils pour aider les sociétés minières à localiser et à analyser plus efficacement les ressources minérales en transformant des données géologiques complexes en cibles d'exploration claires. L'investissement de PacifiCan permettra de soutenir l'intensification des activités de recherche et développement visant à faire progresser la plateforme de découverte minérale assistée par l'IA de VRIFY. Ce projet permettra de créer des emplois dans le secteur des hautes technologies, d'accélérer l'exploration minière tout en réduisant les impacts environnementaux, et de renforcer la position de VRIFY sur les marchés miniers mondiaux.

SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources : Mohammad Hussain Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected] ; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]