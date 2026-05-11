VANCOUVER, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ -

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, Vancouver (C.-B.) (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Événement : L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera des investissements visant à accélérer l'adoption et la commercialisation de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies quantiques, et à aider les entreprises à se développer, à être compétitives et à créer de bons emplois.





Lors de cet événement, il y aura une démonstration d'une technologie robotique innovatrice qui améliore la mobilité.



Date : Le lundi 11 mai 2026



Heure : 10 h 15 (visite)

11 h (annonce)

Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] et [email protected] pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.

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Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]