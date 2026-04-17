DELTA, BC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Dans le contexte actuel d'une économie mondiale en évolution rapide, les entreprises de tout le Canada doivent composer avec des coûts en hausse et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises innovatrices de la Colombie-Britannique jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois de qualité et le soutien de collectivités dynamiques. Pour rester compétitives et résilientes, elles doivent continuer à s'adapter et à saisir de nouvelles occasions de croissance.

Machines industrielles. Le texte se lit comme suit : « Le gouvernement du Canada renforce la croissance des entreprises à Delta et à Richmond. » (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir l'économie la plus solide du G7 en aidant les entreprises de tout le pays à faire face aux défis commerciaux, à accroître leur productivité et à conquérir de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 10,5 millions de dollars dans neuf entreprises à Delta et à Richmond pour les aider à croître et à être compétitives. Ces investissements permettront de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales, de stimuler la productivité et d'ouvrir les marchés mondiaux aux exportateurs de la province.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite à Santevia Water Systems, une entreprise de Delta qui conçoit et fabrique des produits de filtration d'eau. Santevia recevra un investissement de plus de 1,8 million de dollars afin de développer sa production nationale, de lancer de nouveaux produits durables et de poursuivre son expansion sur les marchés internationaux, tout en modernisant ses activités et son infrastructure de vente. Cet investissement favorisera la création d'emplois qualifiés et aidera à commercialiser des produits canadiens sur de nouveaux marchés, tout en réduisant la dépendance aux plastiques à usage unique.

Huit autres entreprises bénéficient également d'un financement, notamment Richmond Plywood Corporation (Richply), une entreprise qui produit du contreplaqué à valeur ajoutée destiné à la construction et à des usages industriels. Richply recevra un investissement d'un million de dollars destiné à moderniser ses installations, ce qui permettra de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et d'augmenter l'offre de matériaux fabriqués au Canada. Cet investissement contribuera à réduire la pénurie de contreplaqué et soutiendra les projets de logement et autres projets de construction dans l'Ouest canadien.

Les investissements annoncés aujourd'hui fourniront aux entreprises de Delta et de Richmond les outils dont elles ont besoin pour s'adapter à un contexte mondial en pleine évolution, se développer localement, diversifier leurs exportations et créer de la prospérité pour la Colombie-Britannique et le Canada. De plus amples renseignements sur les investissements se trouvent dans le document d'information ci-dessous.

Citations

« Le gouvernement du Canada aide les entreprises canadiennes à rester compétitives et résilientes. Grâce à ces investissements, les entreprises de Delta et de Richmond renforceront les chaînes d'approvisionnement, augmenteront leur productivité et conquerront de nouveaux marchés. En soutenant les entreprises axées sur la croissance, notamment celles liées au secteur immobilier canadien, nous créons des emplois de qualité et renforçons l'économie de la Colombie-Britannique et du Canada. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« On trouve à Delta des entreprises ambitieuses, prêtes à se développer, ici même et sur la scène internationale. Grâce à ces investissements, les innovateurs locaux prennent de l'élan pour se moderniser, conquérir de nouveaux marchés et bâtir des carrières stables et durables dans nos collectivités. En investissant dans nos entreprises locales, nous contribuons au succès de Delta, nous stimulons la croissance de la Colombie-Britannique et nous bâtissons un Canada plus fort pour tous. »

-L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta

« En soutenant des entreprises tournées vers la croissance à Richmond, nous veillons à ce qu'elles restent compétitives malgré l'incertitude mondiale. Ces investissements permettront aux entreprises de saisir de nouvelles occasions, de soutenir la création d'emplois de qualité et de contribuer à une économie canadienne qui assure la prospérité pour tous. »

-Parm Bains, député de Richmond Est-Steveston

« À Santevia, notre mission a toujours été simple : de l'eau saine pour tout le monde. Ce soutien du gouvernement du Canada nous aide à aller plus loin dans cette mission, en développant notre production ici même à Delta, en lançant de nouveaux produits et en nous ouvrant les portes des marchés internationaux. C'est un véritable gage de confiance envers l'innovation canadienne et envers le type d'entreprise dont la Colombie-Britannique peut être fière. »

-Matthew Gohl, directeur général, Santevia Water Systems, Inc.

« Le soutien apporté dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire permet à Richply de procéder à des investissements clés qui améliorent son efficacité opérationnelle et sa compétitivité en termes de coûts. Ces investissements renforcent notre capacité à faire face à la volatilité des marchés, à développer notre résilience, à soutenir la création d'emplois de qualité et à positionner nos activités pour une croissance à long terme en Colombie-Britannique. »

-Bhavjit Thandi, directeur de finances, Richmond Plywood (Richply)

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes.

Les investissements annoncés aujourd'hui ont été financés dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) et du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) de PacifiCan.

L'IRRT est un programme national doté d'un budget d'un milliard de dollars destiné à aider les entreprises à s'adapter aux défis commerciaux en ouvrant de nouveaux marchés, en stimulant la productivité, en réduisant les coûts et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales.

Le programme CPE appuie des entreprises à forte croissance de la Colombie-Britannique qui prennent de l'expansion et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs.

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Document d'information

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 10,5 millions de dollars dans neuf entreprises à Delta et à Richmond pour les aider à croître et à être compétitives. Ces investissements permettront de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales, de stimuler la productivité et d'ouvrir les marchés mondiaux aux exportateurs de la province.

Les investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Initiative régionale de réponse tarifaire

Airborne Engines Ltd. - 1 000 000 $

Airborne Engines est une entreprise aérospatiale basée à Delta qui propose des services de maintenance, de réparation et de révision pour les moteurs d'hélicoptères. Cet investissement aidera Airborne à moderniser ses activités grâce à l'acquisition de nouveaux équipements, ce qui améliorera sa productivité et lui permettra d'être plus compétitive sur les marchés mondiaux. Ce soutien permettra à Airborne de travailler plus efficacement, d'augmenter le nombre de moteurs qu'elle peut entretenir et de réduire les temps d'attente pour ses clients.

Marcon Metalfab - 900 000 $

Marcon est une entreprise de fabrication d'acier basée à Delta qui appartient au gouvernement de la Colombie-Britannique. L'entreprise conçoit, fabrique et installe des structures métalliques complexes pour des projets d'infrastructure tels que des ponts, des autoroutes et des réseaux de transport en commun. Cet investissement permettra à Marcon de créer un service spécialisé dans l'inspection, l'entretien et la construction de ponts. Ce projet permettra de diversifier les sources de revenus de l'entreprise, de soutenir des emplois qualifiés et de renforcer les capacités nationales en matière d'inspection des ponts.

North Delta Seafoods - 1 000 000 $

North Delta Seafoods est une entreprise spécialisée dans la transformation, la distribution et l'exportation de produits de la mer issus de la pêche sauvage sur la côte de la Colombie-Britannique, destinés aux marchés nationaux et internationaux. Cet investissement permettra à l'entreprise de développer sa production de produits de la mer prêts à consommer grâce à l'installation d'équipements de pointe pour la transformation, la réfrigération et l'emballage, afin d'améliorer l'efficacité et la qualité constante de ses produits. Ce soutien favorisera la création d'emplois, renforcera la sécurité alimentaire nationale et aidera l'entreprise à rester compétitive.

Saltworks Technologies - 1 000 000 $

Saltworks est une entreprise de technologies propres basée à Richmond, spécialisée dans le traitement des eaux usées industrielles et les solutions avancées de raffinage du lithium. Cet investissement permettra à Saltworks d'élargir son offre de produits, de mettre en place de nouveaux systèmes visant à améliorer la productivité et de se développer sur de nouveaux marchés internationaux et industriels. Ce projet devrait créer des emplois, stimuler la croissance des exportations et renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies propres et des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

Dynamix Agitators - 1 000 000 $

Dynamix est un fabricant basé à Richmond qui conçoit et construit des mélangeurs industriels destinés à des secteurs tels que l'exploitation minière, le traitement de l'eau, les pâtes et papiers, ainsi que l'énergie. Cet investissement aidera Dynamix à uniformiser la conception de ses équipements et à adopter des outils d'ingénierie numériques de pointe, basés sur l'intelligence artificielle, afin de réduire les coûts, de raccourcir les délais de production et de s'implanter sur de nouveaux marchés internationaux. Ce soutien permettra de renforcer le secteur de la fabrication de pointe en Colombie-Britannique et aidera l'entreprise à diversifier ses exportations tout en mettant en place une chaîne d'approvisionnement locale plus résiliente.

Richmond Plywood Corporation Limited (Richply) - 1 000 000 $

Richply produit du contreplaqué à valeur ajoutée destiné au secteur de la construction et à des usages industriels, et approvisionne des marchés partout au Canada et à l'étranger. Cet investissement permettra de moderniser les installations de l'entreprise, d'améliorer sa productivité et d'utiliser du bois d'œuvre d'origine locale pour produire du contreplaqué de haute qualité destiné au secteur canadien de la construction. Ce projet permettra de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et d'accroître l'offre de matériaux fabriqués au Canada, afin de pallier la pénurie de contreplaqué et de soutenir les projets de logement et autres projets de construction dans l'Ouest canadien.

Programme Croissance et productivité des entreprises

Santevia Water Systems - 1 892 500 $

Santevia est une entreprise basée à Delta qui conçoit et fabrique des produits de filtration d'eau. Cet investissement permettra à Santevia de développer sa production nationale, de lancer de nouveaux produits durables et de poursuivre son expansion sur les marchés internationaux grâce à la modernisation de ses activités et de son infrastructure de vente. Ce projet favorisera la création d'emplois qualifiés et aidera à commercialiser des produits canadiens sur de nouveaux marchés, tout en réduisant la dépendance aux plastiques à usage unique.

Applied Biological Materials Inc. (abm) - 500 000 $

abm est une entreprise de Richmond spécialisée dans les sciences de la vie qui fournit aux scientifiques le matériel nécessaire à l'étude des maladies et à la mise au point de nouveaux médicaments. Cet investissement permettra à l'entreprise de développer ses ventes et son réseau de distribution en Europe et de recruter du personnel pour soutenir sa croissance. Ce projet permettra de renforcer le secteur des sciences de la vie en Colombie-Britannique tout en renforçant la présence du Canada dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en biotechnologie.

Ideon Technologies - 2 300 000 $

Ideon est une entreprise basée à Richmond qui aide les sociétés minières à localiser des gisements de minéraux critiques enfouis en profondeur au moyen d'une technologie d'imagerie de pointe. Cet investissement permettra à Ideon de commercialiser son système d'imagerie souterraine en augmentant sa capacité de production, en recrutant du personnel et en renforçant sa présence sur les principaux marchés miniers internationaux. Cet investissement s'ajoute à un investissement de 2,7 millions de dollars de PacifiCan annoncé en octobre 2024 pour soutenir les emplois qualifiés en Colombie-Britannique, renforcer la chaîne d'approvisionnement du Canada en minéraux critiques et contribuer à réduire l'impact environnemental de l'exploration minière.

SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]