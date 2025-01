VAUGHAN, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Au Canada, les femmes continuent d'être confrontées à des obstacles à la réussite, comme des défis persistants en matière d'équité salariale, une sous-représentation dans les emplois bien rémunérés, des responsabilités disproportionnées en matière de soins et un manque de possibilités d'avancement professionnel. Pour régler ces problèmes, il faut un mouvement de femmes viable qui comprend un éventail diversifié d'organismes et de perspectives.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 40 millions de dollars pour 170 organismes de femmes et de femmes autochtones.

Ce financement permettra à ces organismes d'accroître leur capacité à atteindre leurs objectifs, d'acquérir des connaissances et de mettre en œuvre des changements durables. Cela comprend l'établissement de partenariats et de réseaux, l'accroissement de leurs activités de mobilisation communautaire, et l'élaboration de plans stratégiques et financiers. Ce financement pourrait également permettre à ces organismes d'améliorer leurs outils et compétences techniques en vue d'offrir des services inclusifs, accessibles et culturellement adaptés pour mieux soutenir les femmes et les personnes de diverses identités de genre marginalisées.

En soutenant les organismes de femmes et de femmes autochtones, nous aidons à éliminer les obstacles pour que davantage de personnes puissent participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. En faisant en sorte que ces organismes réussissent et qu'ils soient viables, nous créerons un changement durable et soutiendrons une économie plus forte.

Citations

« Pour éliminer les obstacles à l'égalité des genres, il faut une action collective qui valorise la diversité des voix et des expériences. Les organismes de femmes et de femmes autochtones sont à l'avant-garde de ce travail, en favorisant des changements transformateurs. En offrant à ces organismes le soutien dont ils ont besoin, ils peuvent s'attaquer aux obstacles systémiques afin que chaque personne puisse participer de manière significative à la croissance économique et sociale du Canada. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le financement annoncé aujourd'hui aidera les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à surmonter les difficultés, à atteindre leurs objectifs et visera à aider les femmes à participer pleinement à la société. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les organismes qui font progresser l'égalité des genres et qui bâtissent un pays plus équitable, inclusif et accessible. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

Au Canada , 86 % des organismes qui revendiquent l'égalité des genres ont connu une demande accrue de programmes ou de services entre 2015 et 2020, mais 57 % ont dû annuler des programmes ou des services ou fermer leurs portes pendant un certain temps au cours de la même période en raison d'un manque de ressources.

, 86 % des organismes qui revendiquent l'égalité des genres ont connu une demande accrue de programmes ou de services entre 2020, mais 57 % ont dû annuler des programmes ou des services ou fermer leurs portes pendant un certain temps au cours de la même période en raison d'un manque de ressources. Au Canada , 67 % des organismes de femmes ont lancé de nouveaux programmes ou services en réaction à la pandémie.

, 67 % des organismes de femmes ont lancé de nouveaux programmes ou services en réaction à la pandémie. Les salaires des femmes ont augmenté régulièrement depuis les années 1990, mais les disparités persistent. En 2023, au Canada , les femmes ont gagné seulement 0,88 cent pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui représente un écart de 12 %. L'écart salarial est plus important pour les femmes racisées, autochtones et immigrantes.

, les femmes ont gagné seulement pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui représente un écart de 12 %. L'écart salarial est plus important pour les femmes racisées, autochtones et immigrantes. La participation des femmes au marché du travail a atteint un niveau record de 85,7 % en juillet 2023, mais elles occupent surtout les professions à faible revenu - 28,2 % des femmes travaillent dans les cinq professions les moins bien rémunérées.

Les femmes occupent seulement 30 % des postes de haute direction et 35 % des autres postes de direction.

En 2020, les femmes ne détenaient majoritairement que 17 % des petites et moyennes entreprises.

