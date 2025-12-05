SUDBURY, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, a annoncé un financement de 2,6 millions de dollars à Cambrian College afin de mettre en place le premier programme d'assistance dentaire de niveau II dans le nord-est de l'Ontario. Ce projet s'inscrit dans un investissement global de plus de 35 millions de dollars sur trois ans pour 30 projets dans le cadre du Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB).

Ces projets amélioreront la formation des étudiants en médecine dentaire en leur permettant d'acquérir l'expérience pratique dont ils ont besoin pour prodiguer des soins aux Canadiennes et aux Canadiens partout au pays, tout en renforçant les efforts visant à améliorer l'accès aux soins.

Près de six millions de personnes au Canada sont maintenant couvertes par le Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Le RCSD rend la vie plus abordable en permettant aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles d'économiser en moyenne 800 $ par année sur leurs services de soins buccodentaires.

À l'heure actuelle, plus de 27 000 fournisseurs de soins buccodentaires participent au RCSD en offrant une vaste gamme de services tels que des nettoyages, des obturations et des prothèses dentaires, ce qui représente près de 100 % des fournisseurs actifs au Canada.

Pour certains membres du RCSD, c'est la première fois depuis des décennies qu'ils consultent un fournisseur de soins buccodentaires. Sans accès aux soins dentaires, de nombreuses personnes se rendent aux urgences pour des problèmes dentaires qui pourraient être traités dans un cabinet dentaire. En améliorant l'accès aux soins, le RCSD contribue à alléger la pression qui pèse sur le système de santé canadien.

Citations

« Grâce au RCSD, les Canadiennes et les Canadiens bénéficient désormais des soins préventifs dont ils ont besoin, et ce programme n'est possible que grâce à l'engagement et à la participation de la quasi-totalité des fournisseurs de soins buccodentaires dans tout le pays. Notre soutien à de nouveaux projets de formation permettra non seulement de former la prochaine génération de professionnels de la santé buccodentaire, mais aussi de contribuer à réduire les coûts pour les familles. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les soins dentaires ne devraient jamais être hors de portée. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de Canadiennes et de Canadiens ont désormais accès aux traitements dont ils ont besoin pour conserver un sourire éclatant de santé. Ce programme contribue à bâtir un Canada plus sain et plus équitable, une personne à la fois. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur Canada.ca/dentaire et rejoignez le nombre croissant de Canadiennes et de Canadiens qui bénéficient déjà de ce soutien essentiel. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les familles de notre région. Grâce aux nouveaux investissements dans la formation à Cambrian College, nous consolidons notre main-d'œuvre locale dans le domaine de la santé et permettons à un plus grand nombre de personnes de recevoir les soins dentaires dont elles ont besoin dans leur localité. Je suis fière de voir notre communauté bénéficier de programmes tels que le FASB et le RCSD, qui assurent un avenir plus sain à la population canadienne. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury, Ontario

Faits en bref

Tous les Canadiens et Canadiennes admissibles peuvent maintenant présenter une demande au RCSD. Pour être admissibles, les demandeurs doivent : ne pas avoir accès à une assurance dentaire; avoir rempli leur déclaration de revenus individuelle de 2024 au Canada (et celle de leur épouse ou époux ou conjointe ou conjoint de fait, s'il y a lieu); avoir un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 $; être un résident canadien aux fins de l'impôt.

Les membres du RCSD qui n'ont pas déjà un fournisseur de soins buccodentaires peuvent consulter l'Outil de recherche de fournisseur du RCSD de la Sun Life pour en trouver un dans leur communauté.

Près de 100 % des dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et spécialistes dentaires actifs au Canada, y compris ceux qui travaillent dans des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD.

Annoncé dans le budget 2023, le FASB est un programme de subventions et de contributions dirigé par Santé Canada et conçu pour compléter le RCSD. Le Fonds vise à élargir l'accès aux soins de santé buccodentaire en soutenant des projets qui réduisent ou éliminent les obstacles à l'accès aux soins de santé buccodentaire pour les populations ciblées.

Liens connexes

