AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Michel tiendra une conférence de presse sur le projet du Canada visant à mettre en place un système de santé plus moderne et connecté numériquement afin d'améliorer les soins
03 févr, 2026, 15:30 ET
OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ -
L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendra une conférence de presse sur le plan du Canada visant à mettre en place un système de santé plus moderne et connecté numériquement afin d'améliorer les soins.
Une séance d'information technique virtuelle pour les médias sera organisée avec des représentants du gouvernement du Canada avant la conférence de presse.
Date
4 février 2026
Heure
Séance d'info. technique: 11 h (HE)
Mêlée de presse : 15 h 45 (HE)
Lieu
Séance d'information technique virtuelle pour les médias
La séance d'information technique se tiendra sur Zoom et ne servira qu'à fournir des informations générales (pas pour attribution). Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :
Numéro d'appel local :
613-209-3054
Mot de passe pour les participants : 465756
Mêlée de presse
Chambre des communes
Foyer de l'édifice de l'Ouest
Ottawa (Ontario)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected] ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
