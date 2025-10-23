OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a évalué le projet de fractionnement de condensat à Josephburg, une nouvelle raffinerie au nord-est d'Edmonton, en Alberta, et a déterminé que ses effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale seraient limités ou traités par d'autres moyens.

Pour prendre sa décision au titre du paragraphe 16 de la Loi sur l'évaluation d'impact, l'AEIC a mobilisé d'autres instances, des experts fédéraux, des intervenants, le public et les peuples autochtones pour examiner la description du projet, déterminer les effets potentiels de compétence fédérale ainsi que les cadres pour le traitement des effets potentiels.

L'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels du projet qui relèvent de la compétence fédérale seraient limités ou traités au moyen de la législation et de la réglementation fédérales et provinciales en vigueur. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, ainsi que la Environmental Protection and Enhancement Act de l'Alberta, la Historical Resources Act de l'Alberta, la Public Lands Act de l'Alberta, la Water Act de l'Alberta et la Wildlife Act de l'Alberta.

À la suite de l'évaluation initiale, une évaluation exhaustive n'est pas requise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Les documents et la liste des éléments pris en compte figurent dans l'avis de décision avec motifs tôt dans le processus de l'AEIC.

Faits en bref

Keyera Energy ltée propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle raffinerie dans le centre industriel de l'Alberta, à environ 22 kilomètres au nord-est d'Edmonton, en Alberta. Tel qu'il est proposé, le projet de fractionnement de condensat à Josephburg séparerait le condensat en divers produits d'hydrocarbures, comme des condensats légers et moyens, du gaz de pétrole liquide et d'autres produits d'hydrocarbures. Les différents produits d'hydrocarbures seraient traités par la chaleur. Le projet aurait une capacité d'admission de 15 900 m 3 /jour. Les composantes du projet comprendraient une zone de distillation des condensats, une aire de traitement de l'eau, des réservoirs de stockage, une torchère, un bassin d'eaux pluviales et des routes d'accès.

/jour. Les composantes du projet comprendraient une zone de distillation des condensats, une aire de traitement de l'eau, des réservoirs de stockage, une torchère, un bassin d'eaux pluviales et des routes d'accès. Le processus d'examen a duré 48 jours du début à la fin.

L'AEIC facilite le développement durable des grands projets assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact grâce à des évaluations efficaces et menées de manière ouverte. Ces évaluations permettent de déterminer des façons d'assurer la protection de l'environnement et des droits des Autochtones dans le contexte de la réalisation des projets. Pour appuyer les investissements requis dans de grands projets, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres instances pour l'atteinte de l'objectif « un projet, une évaluation ».

De telles décisions garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada en permettant la détermination, tôt dans le processus, de la nécessité ou non d'une évaluation supplémentaire au titre de la LEI.

