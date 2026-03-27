OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé que le total autorisé des captures (TAC) fixé pour la pêche du crabe des neiges à Terre-Neuve-et-Labrador en 2026 s'élèvera à 61 004 tonnes, ce qui représente une baisse de 3 % par rapport à 2025.

Le TAC de 2026 sera le troisième plus élevé jamais enregistré, alors que celui de 2025 était le deuxième plus élevé jamais enregistré. La pêche au crabe des neiges est l'une des plus lucratives du Canada, ayant généré plus de 700 millions de dollars pour l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador en 2025.

Deux des cinq zones de pêche verront leur quota augmenter cette année, avec une hausse de 4 % dans la division 3LNO et de 19 % dans la division 4R3Pn. Parallèlement, trois zones de pêche connaîtront des baisses globales, dont une baisse de 18 % dans la division 3K (réduction de 26 % dans la zone de pêche extracôtière de la division 3K; les quotas des zones de pêche côtière des divisions 3A, 3B, 3C, 3D et 3BC demeurent inchangés), ainsi qu'une diminution de 30 % dans la division 3Ps et une baisse de 20 % dans la division 2HJ.

Après mûre réflexion et à la suite de vastes consultations avec les partenaires autochtones, l'industrie et les intervenants, Pêches et Océans Canada a mis en œuvre des réductions modérées dans les divisions 3K, 2HJ et 3Ps. Ces décisions tiennent compte de l'importance que revêt la pêche pour nos communautés rurales, en soutenant les emplois liés à la pêche et à la transformation dont dépendent les familles, reposent sur les données scientifiques les plus récentes et prennent en considération la nécessité d'assurer la durabilité à long terme de la ressource pour les générations futures.

En outre, Pêches et Océans Canada entamera un examen complet du cadre de l'approche de précaution visant le crabe des neiges, en consultation avec l'industrie, ses partenaires autochtones et d'autres intervenants. L'un des principaux objectifs de cet examen sera d'améliorer la stabilité des TAC d'une année à l'autre. Ces dernières années, les TAC ont connu des fluctuations importantes, avec à la fois de fortes hausses et de fortes baisses d'une année à l'autre. À l'avenir, en collaboration avec les intervenants et les partenaires, l'objectif sera de gérer le stock de façon durable afin d'atténuer certaines de ces fluctuations, et d'offrir une plus grande prévisibilité et une plus grande stabilité aux pêcheurs, aux travailleurs des usines de transformation et, finalement, au marché du crabe des neiges de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'approche de gestion adoptée pour 2026 est le fruit d'une décision réfléchie qui tient compte des réalités économiques actuelles tout en préservant la santé à long terme du stock pour les générations futures.

Citations

« Pour prendre la décision de cette année concernant le crabe des neiges, nous avons soigneusement analysé les meilleures données scientifiques disponibles, les commentaires des intervenants et des partenaires, ainsi que les réalités économiques auxquelles l'industrie est confrontée. La pêche au crabe contribue à l'emploi et aux économies locales dans les zones rurales de Terre-Neuve-et-Labrador, et nous reconnaissons pleinement l'importance qu'elle revêt pour les pêcheurs, les familles et les communautés. Nous savons qu'une grande fluctuation des quotas entraîne de réelles difficultés pour ceux qui dépendent de cette pêche. C'est pourquoi le ministère continuera à collaborer avec les intervenants et ses partenaires afin de revoir le cadre de l'approche de précaution, dans le but d'offrir davantage de prévisibilité et de stabilité et de prévisibilité aux pêcheurs et aux transformateurs d'une saison à l'autre. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Le total autorisé des captures (TAC) global pour la saison 2026 de pêche du crabe des neiges s'élève à 61 004 tonnes, ce qui représente une baisse de 3 % par rapport à la saison 2025.





Deux zones de pêche disposeront d'un quota plus élevé cette année, avec une hausse de 4 % dans la division 3LNO et de 19 % dans la division 4R3Pn. Trois zones de pêche verront leurs quotas globaux diminuer : baisse de 18 % pour la division 3K (baisse de 26 % pour la zone de pêche extracôtière de la division 3K), et maintien des quotas pour les zones de pêche côtière (3A, 3B, 3C, 3D, 3BC), baisse de 30 % pour la division 3Ps, et baisse de 20 % pour la division 2HJ.





Pêches et Océans Canada entamera un examen complet du cadre de l'approche de précaution visant le crabe des neiges, en consultation avec l'industrie et ses partenaires.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected] ; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]